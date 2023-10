Prefeitura de Porto Walter anuncia “Operação Enxurrada” para limpar córregos e bueiros

Assessoria – Aconteceu uma partida amistosa em comemoração à audiência pública entre a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A Prefeitura venceu por 5 a 0. Além disso, durante o evento, foram realizados sorteios de 10 mil reais em dinheiro, nos quais 17 pessoas receberam 500 reais na hora, e uma pessoa recebeu mil reais.

Cerca de 3 a 4 mil pessoas compareceram ao estádio, que estava lotado. Antes da partida principal, houve um jogo preliminar de futebol feminino, no qual a seleção de Cruzeiro do Sul empatou com a seleção de Rodrigues Alves por 2 a 2.

“A importância do esporte está sempre sendo exaltada e hoje, em um momento de celebração, no final de um dia de trabalho, entre a ALEAC e a cidade de Cruzeiro do Sul. Dois momentos importantes hoje, incluindo a primeira audiência pública. Reuniram praticamente todos os deputados da assembleia executiva aqui, nesta audiência importante que discute os problemas de nossa cidade, mas também da região. E agora, encerrando com um grande jogo de futebol entre os apoiadores da ALEAC e da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. E é o futebol que atrai esta maravilhosa plateia aqui no palco principal do futebol de Cruzeiro do Sul, que é o nosso estádio, o Cruzeirão”, disse Edvaldo Gomes, secretário municipal de Educação e Esportes.

“Agora é o momento do esporte, o esporte como inclusão social. O importante é que a Assembleia Legislativa está de parabéns, ela quebra um paradigma de sair dos gabinetes para trazer para as comunidades, para os municípios, não só a discussão política como também essa confraternização que o esporte é uma coisa que nos une. Está de parabéns o deputado Luiz Gonzaga, o deputado Nicolau Júnior, representando os 24 deputados do Estado do Acre da Assembleia Legislativa. O prefeito Zequinha fica muito feliz com isso, ganha o Juruá, ganha a Cruzeiro do Sul.

O prefeito, inclusive, é uma partida feminina, a seleção Cruzeiro do Sul. No empate 2×2, ele foi só mostrando o quanto Cruzeiro do Sul já está com o futebol amador feminino bastante elevado, como também Rodrigues Alves”, disse o prefeito em exercício Henrique Afonso.

“Essa é uma festa muito bonita, uma integração entre a Assembleia Legislativa, e Cruzeiro do Sul. Fizemos hoje uma audiência crítica excelente, todo mundo participou, quem tinha algo para falar, falou. E agora nós estamos aqui numa confraternização para jogar um jogo de futebol entre amigos, entre irmãos, porque muitos jogadores da Assembleia também cruzeirenses, então é uma oportunidade muito boa, né? O que você quiser aqui, não está aqui, nem podia jogar, mas se tivesse aqui com certeza estaria aqui também jogando futebol, se pudesse também, participando desse momento bonito”, disse o presidente da ALEAC, Luís Gonzaga.

“É uma comemoração depois de um dia de longas atividades. Com certeza, a nossa audiência foi um sucesso, quero agradecer a todos que participaram, aos deputados estaduais que vieram também e participaram junto conosco, a toda a população. Fiquei muito feliz. Todo mundo teve a oportunidade de falar das suas reivindicações e agora, nesse momento, também, estamos confraternizando. Até a noite está mais fria, então Deus também abençoou o nosso jogo. É só agradecer e participar”, disse o deputado Nicolau Jr.