Prefeitura de Plácido de Castro por meio da Agricultura leva assistência técnica aos produtores rurais

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (SEMAPI) em parceria com a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, está promovendo uma capacitação voltada a gestão de recursos hídricos, nesta segunda-feira 13 de junho, no auditório da SEMED, com a participação de representante de várias secretarias municipal, além da colônia de pescadores, SANEACRE, antigo DEPASA.

Ana Negreiro, da secretaria do estado de meio ambiente e políticas indígenas, SEMAPI afirma que estão trazendo informações para os técnicos locais, em relação à gestão de recursos hídricos, com o objetivo principal de fortalecer as instituições no sentido de eles contribuírem na revisão do plano estadual de recursos hídricos que foi publicado em 2012, agora precisa passar por uma revisão, então estamos indo em todos os 22 municípios, buscando os principais atores envolvidos no sentido de que eles possam estar contribuindo, a partir disso trazer melhorias para os municípios, apontando os problemas que ainda persistem em relação à gestão de recursos hídricos, apontando as principais soluções e parceiros executores.

Segundo Venilson Ferreira secretário municipal de meio ambiente, este curso tem por finalidade de capacitar os funcionários públicos para os problemas hídricos do município, contribuindo para uma melhor saúde da população, e tem também como finalidade envolver o poder público para levar a informação correta para a população, sabendo que nosso sistema de água está correndo riscos, a SEMAPI disponibilizou este curso para todas as secretarias e mais o DEPASA.

A secretaria de meio ambiente está empenhada em absorver o máximo de conhecimento possível para desenvolver cada vez melhor os trabalhos voltados aos cuidados com o meio ambiente do município de Plácido de Castro.