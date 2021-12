Prefeitura de Plácido de Castro adquire e entrega Pá Carregadeira nova para Secretaria de Agricultura

Assessoria – O prefeito Isaac Pyãko, realizou uma reunião administrativa no Centro do Idoso (Adalberto Etelvino Fernandes), para apresentar aos servidores e agentes públicos que ocupam funções temporárias na administração, os resultados alcançados pela gestão municipal até o presente momento.

Segundo o prefeito, foi uma conversa direta como forma de apresentação e prestação de conta dos resultados obtidos até o momento pela administração municipal em 2021.

“Ressaltei a importância e responsabilidade que cada um tem em suas funções, que contribuem de forma direta com seus trabalhos diários para os resultados positivos que alcançamos. Estamos fechando o ano de 2021 com muito aprendizado e muitas vitórias, a exemplo, na área da educação, da saúde, da Assistência Social, da Agricultura, do Turismo, além de importantes parcerias firmadas com órgão que estão somando e contribuindo com o nosso planejamento administrativo.” disse o gestor.

O chefe do executivo municipal, aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os servidores e agentes públicos, pelo apoio e ajuda dado a gestão ao longo de 2021 e desejou um 2022 próspero para todos. “Que em 2022 possamos estar juntos, buscando cada vem mais melhorias para a nossa querida Marechal Thaumaturgo” pontou o prefeito Isaac Pyãko.

Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

