Prefeitura de Plácido, através da Secretaria de obras segue lutando por melhorias no saneamento básico

As comunidades Vitória, Bananalzinho e Campo de Santana, no Alto Rio Juruá foram palcos esta semana da Caravana da Cidadania, para as famílias assistidas pelo Programa Criança Feliz e pelo Cadastro Único (CadÚnico), da Prefeitura de Porto Walter.

As ações da Secretaria de Assistência Social buscam garantir o acesso à informação, cidadania e promover os direitos humanos da população beneficiária do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme destaca a Secretária de Assistência Social, Thaís Barbary.

“Um dos pedidos do Prefeito César é que a gente aproxime os serviços para mais perto das pessoas, para que as ações cheguem a quem mais precisa. E é esse trabalho que estamos fazendo, indo nas comunidades e ofertando os atendimentos”, comenta.

Com os atendimentos, as profissionais realizaram atualização do cadastro único e novas inserções para acesso aos benefícios de transferência de renda do Governo Federal.

