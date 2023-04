Prefeitura de Epitaciolândia segue acompanhando de perto as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre

Assessoria – Seguindo os trabalhos de assistência às famílias afetadas pela cheia do Rio Acre, prefeito Sérgio Lopes, através do gabinete Itinerante, realiza, junto aos secretários e vereadores da base, plano estratégico para assistir às mais de 300 famílias afetadas pela enchente.

Por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social seguem prestando todo o auxílio necessário com entrega de cestas básicas, colchões, kits de Limpeza e acompanhamento com assistencialismo através do CRAS e CREAS. Na saúde, além dos trabalhos dos Agentes comunitários, equipes são deslocadas para acompanhar as famílias.

Através do gabinete de estratégias da prefeitura de Epitaciolândia, prefeito Sérgio Lopes, juntamente com Secretaria de Finanças, Setor de Cadastro e Jurídico, com equipe Técnica trabalham na elaboração de Projeto de Lei que Visa Isentar o Pagamento de IPTU, referente ao ano de 2023, para as famílias e comerciantes afetados pelo alagamento.

O Projeto será encaminhado à Câmara de vereadores afim de garantir esse benefício que minimizará os danos e prejuízos enfrentados pelas 1. 031 pessoas afetadas diretamente pela cheia.

O prefeito Sérgio Lopes mais uma vez se solidariza a essas famílias, e reconhece que de forma indireta, a situação de calamidade afeta a economia de todo o município. “Estaremos trabalhando incansavelmente e com ações concretas e efetivas até que a vida dessas pessoas volte à normalidade.” O prefeito ainda destacou que o momento é de dificuldade e o município necessita de união para levar atendimento digno a todas as famílias e fortalecer o desenvolvimento do município.