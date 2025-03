Prefeitura de Epitaciolândia reforma ponte na estrada velha e garante trafegabilidade para produtores rurais da região

A Prefeitura de Epitaciolândia, em mais uma ação voltada para o desenvolvimento rural e a melhoria da infraestrutura do município, concluiu a reconstrução de uma ponte na Estrada Velha km 15, garantindo a trafegabilidade segura para produtores rurais da região. Além da ponte, a Secretaria de Obras está recuperando todo o trecho com aplicação de piçarra em locais com atoleiros.

A ponte, que havia sido danificada devido às intempéries e ao uso contínuo, era um ponto crítico na estrada, dificultando o tráfego de veículos, especialmente dos produtores rurais que dependem da via para transportar insumos e mercadorias. Com a reconstrução, a Prefeitura não apenas resolveu um problema, mas também reforçou seu compromisso com o setor agrícola, um dos pilares da economia do município.

Investimento no Campo e Melhoria da Qualidade de Vida.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, destacou a importância da obra para a comunidade rural. “Essa ponte é uma necessidade que prejudica o escoamento, tendo em vista que a localidade é grande em produção de grãos, pecuária e suinocultura.” Com a reconstrução, garantimos que eles tenham acesso seguro e eficiente às suas propriedades, além de facilitar o transporte da produção para os mercados. É um investimento que beneficia toda a cadeia produtiva e melhora a qualidade de vida no campo”, afirmou.