Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município.
“Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição:
“Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”
O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.
Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:
“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante investimentos para produtores do Ramal dos Caracas e entrega barco para comunidade
O Prefeito Zequinha Lima foi nesta sexta-feira, 8, ao Ramal dos Caracas, onde acompanhou de perto os resultados dos investimentos realizados pela gestão nas comunidades rurais. Na localidade a prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, abriu 28 tanques para psicultura e realizou melhorias em 10 outros. Além de construir os açudes a prefeitura também, auxilia com orientação técnica na produção do pescado.
Na Comunidade Periquito, na Vila Liberdade o Prefeito entregou um barco com motor de popa para os moradores. A embarcação irá beneficiar as famílias no transporte de itens da produção agrícola como farinha, milho, arroz, melancia, banana e outros produtos.
Joana Alves, professora e moradora da comunidade Periquito disse que a embarcação será importante para o transporte dos produtos agrícolas da comunidade e avaliou positivamente as ações da gestão.
“Essa embarcação é grande importância, porque mesmo sabendo que a maioria das pessoas da comunidade tem um barco, mas é com a capacidade pequena e esse com a capacidade maior vai trazer mais produtos, vai nos ajudar bastante. Inclusive, beneficiar cerca de 35 famílias no transporte da produção agrícola. Essa nova gestão do prefeito Zequinha inicia de uma forma positiva, porque foi apenas uma visita e ele já nos atendeu em uma necessidade ”, destacou a Joana.
O produtor rural Gleisson Costa, agradeceu a gestão pelos benefícios e disse que faltava incentivo da gestão para ampliar a produção rural.
“Nunca nos faltou coragem, faltava incentivos que, graças a Deus o senhor nos deu e agora temos condições de trabalhar. Esse açude, além de uma nova renda também vai resolver o problema da falta de água e nos possibilitar a plantar mais. O senhor é um prefeito nota 10, para o senhor eu tiro o chapéu.”
Tancleilson Pereira, produtor rural, também agradeceu ao prefeito pelos benefícios garantidos.
“Prefeito só temos a agradecer porque o senhor mudou nossa realidade, realizou um sonho de todos nós moradores aqui do ramal. Então, hoje a palavra é gratidão por tudo o que tem feito por nós. Sua gestão está de parabéns. Obrigado.”
O Prefeito Zequinha disse que aproveitou o ponto facultativo para visitar a zona rural e acompanhar o resultado dos serviços levados pela sua gestão, que já mudam a vida das pessoas. “Hoje é feriado na cidade, mas tomamos uma decisão de vir para a zona rural com o nosso secretário da agricultura, exatamente ver de perto as benfeitorias que nós já fizemos o ano passado para os nossos agricultores. Só tanques aqui nesse ramal foram feitos 28, manutenção de mais 10 tanques e aqui a gente está vendo o resultado já. Vimos aqui, peixe com aproximadamente 10 centímetros. Estamos aqui e a gente vê os produtores animados, felizes por ter chegado o desenvolvimento e as melhorias para eles. Estamos aqui no Rio Liberdade entregando essa embarcação para vocês da comunidade Periquito. Sei que o barco para vocês é o carro na cidade para nós, então reconheço a importância de ter um barco na comunidade que possa atender as necessidades”concluiu Zequinha Lima.
Em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura vai realizar na próxima semana o curso de psicultura para 15 moradores do ramal do Zacarias capacitando-os de como criar seus peixes sem correr o risco de perder sua produção.
