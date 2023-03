Prefeitura de Epitaciolândia realiza melhorias na infraestrutura de bairros do município

Nesta terça-feira (28) , uma grande mobilização envolvendo a Prefeitura de Rodrigues Alves, a câmara de vereadores e o Movimento Pró Ponte se reuniram para tratar os próximos encaminhamentos para a construção da ponte sobre o rio Juruá, que liga Rodrigues Alves aos demais estados e municípios, por via terrestre.

O encontro contou com a presença do prefeito Jailson Amorim, do vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães, dos vereadores, e do presidente do Movimento Pró Ponte Ralph Fernandes, além de membros sociedade em geral.

Dentre os encaminhamentos foi reivindicado a melhoria no porto da balsa e a construção de uma parada com banheiros, tanto do lado de Cruzeiro do Sul, como no lado de Rodrigues Alves. Também foi marcada uma assembleia com o Governo do Estado e com toda a bancada federal do Acre, para o próximo dia 31 de março, em Rio Branco.

Jailson Amorim afirmou que estará indo a Brasília ainda esse mês para ir em busca de recursos para esta tão sonhada ponte, que irar melhorar e facilitar a vida da população rodriguense.

