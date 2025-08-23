Prefeitura de Epitaciolândia realiza cerimônia de encerramento do Curso de Brigadistas

(Melissa Moreira) – A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, realizou nesta semana a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de Brigadistas, que capacitou homens e mulheres para atuar na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar apoio em situações de emergência.

O curso contou com aulas teóricas e práticas, abordando temas como combate a incêndios florestais e urbanos, primeiros socorros e simulações de salvamento. Os participantes também tiveram instruções sobre técnicas de resgate em situações críticas, reforçando a importância do trabalho integrado entre os brigadistas e os órgãos de segurança.

Autoridades presentes

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes da segurança, entre eles:

• Subtenente Agenaldo Batista, instrutor do curso;

• Hiamar Pinheiro, Secretária Municipal de Meio Ambiente;

• Cleudes Sousa, Coordenador da Defesa Civil Municipal;

• Vereador Ari Mendes;

• Francisco Rodrigues, Secretário de Finanças;

• Regiane Moreira, Secretária de Administração.

Durante a cerimônia, os gestores destacaram a importância da capacitação dos brigadistas locais, que passam a compor um grupo preparado para atuar na defesa da população e do meio ambiente.

Apoio das instituições parceiras

A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e ao Exército Brasileiro, que deram apoio fundamental à formação, além dos instrutores responsáveis pelas aulas.

No segundo dia de atividades, por exemplo, os participantes receberam instruções de primeiros socorros ministradas pelo Subtenente QPBM/EC Egenaldo Batista Souza, aprendendo técnicas essenciais para salvar vidas em situações de emergência.

Defesa Civil atuante

Com a conclusão do curso, a Defesa Civil Municipal passa a contar com brigadistas preparados para atuar diretamente no apoio às operações de prevenção e combate a incêndios, fortalecendo o sistema de segurança e dando mais proteção à população.

Segundo a secretária Hiamar Pinheiro, a implantação dos brigadistas locais será um marco para o município:

“Essa formação é mais que uma capacitação, é a garantia de que teremos cidadãos aptos a defender a vida e a natureza, atuando lado a lado com os órgãos de segurança”, destacou.

Formação que salva vidas

A cerimônia marcou o início de uma nova fase para Epitaciolândia, que passa a contar com brigadistas comunitários treinados e engajados, prontos para enfrentar situações de risco e garantir mais segurança à população.