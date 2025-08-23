Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Epitaciolândia realiza cerimônia de encerramento do Curso de Brigadistas
(Melissa Moreira) – A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, realizou nesta semana a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de Brigadistas, que capacitou homens e mulheres para atuar na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar apoio em situações de emergência.
O curso contou com aulas teóricas e práticas, abordando temas como combate a incêndios florestais e urbanos, primeiros socorros e simulações de salvamento. Os participantes também tiveram instruções sobre técnicas de resgate em situações críticas, reforçando a importância do trabalho integrado entre os brigadistas e os órgãos de segurança.
Autoridades presentes
A solenidade contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes da segurança, entre eles:
• Subtenente Agenaldo Batista, instrutor do curso;
• Hiamar Pinheiro, Secretária Municipal de Meio Ambiente;
• Cleudes Sousa, Coordenador da Defesa Civil Municipal;
• Vereador Ari Mendes;
• Francisco Rodrigues, Secretário de Finanças;
• Regiane Moreira, Secretária de Administração.
Durante a cerimônia, os gestores destacaram a importância da capacitação dos brigadistas locais, que passam a compor um grupo preparado para atuar na defesa da população e do meio ambiente.
Apoio das instituições parceiras
A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e ao Exército Brasileiro, que deram apoio fundamental à formação, além dos instrutores responsáveis pelas aulas.
No segundo dia de atividades, por exemplo, os participantes receberam instruções de primeiros socorros ministradas pelo Subtenente QPBM/EC Egenaldo Batista Souza, aprendendo técnicas essenciais para salvar vidas em situações de emergência.
Defesa Civil atuante
Com a conclusão do curso, a Defesa Civil Municipal passa a contar com brigadistas preparados para atuar diretamente no apoio às operações de prevenção e combate a incêndios, fortalecendo o sistema de segurança e dando mais proteção à população.
Segundo a secretária Hiamar Pinheiro, a implantação dos brigadistas locais será um marco para o município:
“Essa formação é mais que uma capacitação, é a garantia de que teremos cidadãos aptos a defender a vida e a natureza, atuando lado a lado com os órgãos de segurança”, destacou.
Formação que salva vidas
A cerimônia marcou o início de uma nova fase para Epitaciolândia, que passa a contar com brigadistas comunitários treinados e engajados, prontos para enfrentar situações de risco e garantir mais segurança à população.
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
