Prefeitura de Epitaciolândia realiza arraial em alusão as festas juninas das Escolas da Rede de Ensino Municipal

Assessoria – A prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Educação, está Realizando nos meses de junho e julho, arraial em alusão as festas juninas, das Escolas da Rede de Ensino Municipal no Município.

Nesta última semana, as Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil Bela Flor, João Pedro da Silva e Pequeno Príncipe se transformaram em um verdadeiro “arraiá” trazendo alegria e um toque de tradição as atividades educacionais.

No ritmo animado, em meio a danças, comidas típicas e muita diversão a maioria dos professores e funcionários entraram no clima e se vestiram a caráter, com trajes caipiras e coloridos, que enfeitaram ainda mais o ambiente escolar.

Os espaços foram decorados com bandeirinhas, balões e enfeites temáticos. Teve barraquinhas de jogos, brincadeiras, danças e muita animação.