Prefeitura de Epitaciolândia realiza ações da “Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso

Assessoria – Nesta quarta-feira dia 21, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Agricultura, Amarildo Ribeiro, esteve no Km 23, acompanhando os trabalhos de melhorias em tanques para o Cultivo de Peixes.

Esta ação só é possível graças a uma parceria entre a prefeitura de Epitaciolândia, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, por meio do programa Piscicultura no Acre, a piscicultura vem ganhando força junto a agricultores familiares, que buscam na atividade uma alternativa para implementação de renda.

Por meio das Políticas Públicas e parcerias a gestão do Prefeito Sérgio Lopes, vem contribuindo e investindo com manejo adequado, facilitando assim, o aumento da produção e da produtividade, além do fortalecimento na criação de peixe, beneficiando psicultures de Epitaciolândia.