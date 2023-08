Prefeitura de Epitaciolândia realiza a 67ª edição do Programa Saúde na comunidade na Fazenda Filipinas

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde realizou durante o sábado, 06, o atendimento itinerante na Comunidade do Rio Crôa.

Mais de 500 pessoas receberam atendimento de saúde básica, tendo sido realizados na ocasião 270 procedimentos odontológicos, 135 doses de vacinas, 124 dispensação de medicamentos, 128 atendimentos médicos, 04 exames de PCCU, 133 testes rápidos, 36 agendamentos de exames e 3 consultas de enfermagem. Também foram feitos, a partir de pedido médico, os agendamentos de exames de ultrassonografia e clínico-laboratoriais. As coletas também serão realizadas na própria comunidade.

Cerca de 50 servidores entre equipe de saúde e profissionais de apoio estiveram envolvidos na ação que ocorreu no estacionamento-porto que dá acesso à comunidade.

O atendimento faz parte do Programa Saúde na Comunidade do município, que leva ações de saúde básica quinzenalmente para diferentes comunidades rurais e ribeirinhas. A ação anterior se desenvolveu na BR 307 atendendo às diferentes comunidades daquela área.

“As ações do Programa Saúde na Comunidade tem sido uma experiência de sucesso, pois sempre alcançamos um número maior de pessoas do que conseguiríamos caso esperássemos estas pessoas virem até nós. E isso faz toda diferença no caso da atenção básica, cujo foco maior é prevenção. Então quanto antes fizermos os exames e quanto mais pessoas tiverem acesso a eles, melhores serão os índices e melhor será a saúde da população como um todo”, explicou Valéria Messias, secretária municipal de saúde.