Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
Na noite desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, promoveu a 4ª edição da Festa da Inclusão – Setembro Verde e Amarelo. O evento reuniu autoridades, gestores escolares, educadores, famílias e a comunidade, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sem barreiras.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Sérgio Mesquita, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a coordenadora municipal de Ensino Nilcele Eduino, a coordenadora do Programa de Inclusão Sandra Saraiva e o vereador Cleomar Portela, representando o Legislativo e Moizes Diniz Presidente da FAPAC e Coordenador da Associação “Mentes Azuis”.
O significado do Setembro Verde
O Setembro Verde é uma campanha nacional que destaca a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A proposta é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de políticas públicas que garantam acessibilidade, respeito, oportunidades e o combate ao capacitismo.
Discursos que marcaram o evento
Vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou a importância da integração entre as secretarias e lembrou que saúde, educação e demais áreas da gestão trabalham de forma unida:
“A Secretaria de Saúde é parceira de todas as secretarias. Estamos aqui para valorizar esse momento e reforçar que cuidar das pessoas deve ser prioridade, seja na saúde, na educação ou em qualquer área.”
Prefeito Sérgio Lopes ressaltou o compromisso da gestão com a educação especial e o apoio às famílias:
“Fazer educação já é um grande desafio. Fazer educação inclusiva exige ainda mais dedicação, cuidado e amor. Nossa gestão tem sido referência no Acre e queremos ampliar ainda mais os serviços, fortalecendo também o atendimento às famílias, porque os pais e mães também precisam de acolhimento.”
Sandra Saraiva, coordenadora do Programa de Inclusão, agradeceu o apoio da Prefeitura e reforçou a relevância do projeto:
“Esse trabalho só é possível porque existe um compromisso real da gestão com a inclusão. É um orgulho ver o quanto avançamos.”
Moisés Diniz, presidente da FAPAC e coordenador da Associação Mentes Azuis, emocionou o público ao destacar o pioneirismo de Epitaciolândia:
“Este é o primeiro município do Acre a realizar uma festa dessa dimensão voltada para a inclusão. Muitas mães atípicas deixam de trabalhar e estudar para cuidar dos filhos, porque o Estado brasileiro falhou em apoiá-las. Aqui vemos um exemplo de gestão que faz a inclusão ser real, com ações concretas e não apenas discursos.”
Um marco para Epitaciolândia
A Festa da Inclusão se consolida como uma das principais ações do calendário municipal voltadas para conscientização e valorização da diversidade. O evento contou com apresentações culturais, homenagens e momentos de reflexão sobre a importância da participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade.
Prefeito Carlinho do Pelado avança nas melhorias de ruas no bairro Alberto Castro, em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue investindo em infraestrutura urbana para garantir mais qualidade de vida à população. Desta vez, os trabalhos se concentram no bairro Alberto Castro, com serviços de melhorias na rua Francisco Dino Gadelha.
O objetivo da ação é assegurar melhores condições de trafegabilidade tanto para condutores de veículos quanto para pedestres que utilizam diariamente a via. A iniciativa integra o plano de manutenção e recuperação de ruas do município, que tem avançado em diferentes pontos da cidade.
O secretário de Obras, Josué Elias, acompanhado pelo coordenador de Serviços Urbanos, Francisco Coelho, esteve presente no local acompanhando de perto a execução dos trabalhos. Segundo a gestão municipal, a presença da equipe técnica garante maior agilidade e eficiência na conclusão das atividades.
A administração do prefeito Carlinho do Pelado reforça que a recuperação das ruas faz parte de um compromisso contínuo com a infraestrutura de Brasiléia, buscando não apenas melhorar o tráfego, mas também valorizar os bairros e atender às necessidades da população.
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
