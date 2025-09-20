Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo

Na noite desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, promoveu a 4ª edição da Festa da Inclusão – Setembro Verde e Amarelo. O evento reuniu autoridades, gestores escolares, educadores, famílias e a comunidade, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sem barreiras.

Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Sérgio Mesquita, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a coordenadora municipal de Ensino Nilcele Eduino, a coordenadora do Programa de Inclusão Sandra Saraiva e o vereador Cleomar Portela, representando o Legislativo e Moizes Diniz Presidente da FAPAC e Coordenador da Associação “Mentes Azuis”.

O significado do Setembro Verde

O Setembro Verde é uma campanha nacional que destaca a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A proposta é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de políticas públicas que garantam acessibilidade, respeito, oportunidades e o combate ao capacitismo.

Discursos que marcaram o evento

Vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou a importância da integração entre as secretarias e lembrou que saúde, educação e demais áreas da gestão trabalham de forma unida:

“A Secretaria de Saúde é parceira de todas as secretarias. Estamos aqui para valorizar esse momento e reforçar que cuidar das pessoas deve ser prioridade, seja na saúde, na educação ou em qualquer área.”

Prefeito Sérgio Lopes ressaltou o compromisso da gestão com a educação especial e o apoio às famílias:

“Fazer educação já é um grande desafio. Fazer educação inclusiva exige ainda mais dedicação, cuidado e amor. Nossa gestão tem sido referência no Acre e queremos ampliar ainda mais os serviços, fortalecendo também o atendimento às famílias, porque os pais e mães também precisam de acolhimento.”

Sandra Saraiva, coordenadora do Programa de Inclusão, agradeceu o apoio da Prefeitura e reforçou a relevância do projeto:

“Esse trabalho só é possível porque existe um compromisso real da gestão com a inclusão. É um orgulho ver o quanto avançamos.”

Moisés Diniz, presidente da FAPAC e coordenador da Associação Mentes Azuis, emocionou o público ao destacar o pioneirismo de Epitaciolândia:

“Este é o primeiro município do Acre a realizar uma festa dessa dimensão voltada para a inclusão. Muitas mães atípicas deixam de trabalhar e estudar para cuidar dos filhos, porque o Estado brasileiro falhou em apoiá-las. Aqui vemos um exemplo de gestão que faz a inclusão ser real, com ações concretas e não apenas discursos.”

Um marco para Epitaciolândia

A Festa da Inclusão se consolida como uma das principais ações do calendário municipal voltadas para conscientização e valorização da diversidade. O evento contou com apresentações culturais, homenagens e momentos de reflexão sobre a importância da participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade.