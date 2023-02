Prefeitura de Epitaciolândia realiza 456 atendimentos na 52ª edição do programa Saúde na Comunidade

Assessoria – Seguindo firme com o propósito de levar atendimentos de saúde ao alcance de todos, a prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado dia (04), a 52ª edição do programa Saúde na Comunidade.

O retorno da ação realizada na Comunidade rural Vila Progresso, Nari Bela Flor, km 09 do município, marca o retorno do programa de saúde que leva atendimento às diversas comunidades de Epitaciolândia, seja no campo ou na cidade.

Os moradores da comunidade receberam vários serviços de saúde, como atendimentos médicos, de enfermagem, atendimentos odontológicos, vacinação contra a covid-19 e de rotina, dispensação de medicamentos, teste rápido Ists e covid-19, PCCu, eletrocardiograma, psicólogo, cabeleireiro, ortopedista, e ultrassonografia.

Dentro do programa também foi criado o projeto odontológico “Sorriso Saudável”, que distribui kits de higiene bucal com pasta de dente e escovas para crianças e adolescentes.

Na ocasião o Prefeito Sergio Lopes acompanhado do Secretario de Saúde Sergio Mesquita, receberam das mão do Vereador Messias Lopes, representando o Ex deputado Federal Leo de Brito, dois veículos novos, frutos de emenda parlamentar.

Vale destacar que várias comunidades já foram atendidas através do Programa Saúde na Comunidade, de acordo com o cronograma, os atendimentos serão realizados em outras localidades firmando o compromisso da gestão do prefeito Sergio Lopes em garantir à população Epitaciolandense o acesso à uma saúde de qualidade.

Total de atendimentos:

Atendimento médico: 51

Atendimento odontológico: 86

Procedimento de enfermagem: 148

Atendimento psicólogo: 04

Vacina de rotina: 07

Vacina de covid-19: 03

Dispensação de medicamentos: 52

Teste rápido IST: 28

Teste rápido COVID-19: 07

Cortes de cabelo: 23

Eco/ eletrocardiograma: 06

Ultrassonografias: 41

Total de atendimentos: 456

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.