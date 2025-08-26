Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social e Cidadania

Publicados

26 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos.

O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.

Autoridades presentes

Compuseram o dispositivo de honra:

• Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;

• Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;

• Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;

• Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;

• Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;

• Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;

• Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;

• Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.

• Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.

Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.

A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.

Leia Também:  Reprovado no enfrentamento da pandemia, Bolsonaro tenta usar Pazuello como escudo

• Tema e objetivos

Neste ano, a conferência teve como tema:

“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”

O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.

Discursos e destaques

Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.

O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:

“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”

Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”

Leia Também:  Prefeitura premia alunos vencedores dos Concursos de Matemática e Aluno Nota 10, em Epitaciolandia

Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:

“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”

O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.

Espaço de diálogo

A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.

O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência

Publicados

43 minutos atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Coordenação do Centro de Convivência do Idoso, promoveu nesta terça-feira, 26, uma manhã especial de atividades físicas voltadas para os idosos que participam do programa.

O encontro reuniu dezenas de participantes em um momento marcado por movimento, alegria, integração e cuidados com a saúde. A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática regular de exercícios, promovendo mais qualidade de vida, disposição e bem-estar.

De acordo com a coordenação do Centro de Convivência, atividades como essa fortalecem não apenas a saúde física, mas também a socialização, contribuindo para que os idosos se sintam mais ativos e valorizados.

A ação faz parte do conjunto de políticas públicas que a gestão municipal vem desenvolvendo, com foco na inclusão e na valorização da pessoa idosa. O compromisso da Prefeitura é garantir que esse público tenha acesso a programas que unam saúde, lazer e integração social.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura e poder Judiciário realizam casamento coletivo em Assis Brasil: "50 casais subiram ao altar"
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco

Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Política3 horas atrás

Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos

Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Política5 horas atrás

Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público

Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia3 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica

O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Educação5 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação5 dias atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...

CONCURSO

Concurso4 dias atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso3 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte1 semana atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte1 semana atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS