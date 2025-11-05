Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio

A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu uma importante reunião com as mães atípicas do município, em um momento marcado pela empatia, escuta ativa e diálogo aberto. O encontro teve como principal objetivo ouvir as demandas dessas famílias, discutir melhorias no atendimento e fortalecer as ações voltadas à inclusão e ao acompanhamento contínuo de crianças com necessidades específicas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em desenvolver políticas públicas que promovam o acolhimento e a valorização das famílias que enfrentam desafios diários na busca por mais qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. O espaço foi pensado para promover o compartilhamento de experiências, a troca de informações e o apoio mútuo, fortalecendo a rede de cuidado e proteção no município.

Participaram do encontro o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde Sérgio Mesquita, e a vereadora Eliade Silva, que destacaram a importância de manter o diálogo permanente com as famílias e de ampliar as ações voltadas à inclusão social.

Com esse momento de acolhimento, a gestão reafirma o compromisso com uma Epitaciolândia mais humana, inclusiva e comprometida com o bem-estar de todas as famílias.