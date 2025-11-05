Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio
A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu uma importante reunião com as mães atípicas do município, em um momento marcado pela empatia, escuta ativa e diálogo aberto. O encontro teve como principal objetivo ouvir as demandas dessas famílias, discutir melhorias no atendimento e fortalecer as ações voltadas à inclusão e ao acompanhamento contínuo de crianças com necessidades específicas.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em desenvolver políticas públicas que promovam o acolhimento e a valorização das famílias que enfrentam desafios diários na busca por mais qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. O espaço foi pensado para promover o compartilhamento de experiências, a troca de informações e o apoio mútuo, fortalecendo a rede de cuidado e proteção no município.
Participaram do encontro o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde Sérgio Mesquita, e a vereadora Eliade Silva, que destacaram a importância de manter o diálogo permanente com as famílias e de ampliar as ações voltadas à inclusão social.
Com esse momento de acolhimento, a gestão reafirma o compromisso com uma Epitaciolândia mais humana, inclusiva e comprometida com o bem-estar de todas as famílias.
Secretários de Assis Brasil participam de reunião sobre o projeto Minha Casa Minha Vida – FAR em Rio Branco
Os secretários Quedinei Correia, do Planejamento, e Néia Araújo, da Licitação, participaram em Rio Branco de uma reunião com a equipe técnica da SEHURB, representada por Daiana Iasmin, Chefe do Departamento de Projetos, e Jair Roberto.
O encontro teve como pauta o detalhamento do projeto Minha Casa Minha Vida – FAR, iniciativa do Governo Federal que visa viabilizar a construção de moradias para famílias de baixa renda. Em Assis Brasil, o projeto encontra-se atualmente na fase de elaboração, preparando-se para que empresas interessadas possam concorrer à execução das obras.
A participação dos secretários reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir habitação digna para a população, acompanhando de perto as etapas de planejamento e licitação, e assegurando que todos os procedimentos legais e técnicos sejam cumpridos.
O projeto promete transformar o cenário habitacional do município, trazendo novas oportunidades e qualidade de vida para as famílias beneficiadas.
