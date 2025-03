Prefeitura de Epitaciolândia promove políticas públicas para mulheres na 104ª Edição do Programa Saúde na Comunidade

O Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa inovadora que visa levar serviços de saúde diretamente às populações urbanas e rurais. Em Epitaciolândia, município localizado no estado do Acre, na fronteira com o Brasil e a Bolívia, o programa tem se mostrado essencial para garantir o acesso à saúde básica e preventiva para todos.

A 104ª Edição do Programa Saúde na Comunidade foi desenvolvida especialmente para as mulheres neste dia 8 de março, dia em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. O principal objetivo do programa é democratizar o acesso à saúde, oferecendo serviços médicos, preventivos e educativos de forma itinerante. Além disso, o programa busca reduzir as desigualdades no acesso à saúde.

Promovendo a prevenção de doenças por meio de campanhas de vacinação, exames de rotina e palestras educativas. Fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde, incentivando a participação ativa da população no cuidado com a saúde. Identificando e tratando precocemente doenças, evitando complicações e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Nesta Edição Especial, O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita e do Deputado Federal Eduardo Velloso, acompanhou as ações do Programa Saúde na Comunidade, especial das Mulheres, realizado na Escola Bela Flor.

Na ocasião, ouviram os pacientes, profissionais, e, acompanharam também as consultas de oftalmologia que beneficiarão as pessoas com cirurgias neste domingo. Essa ação conjunta visa ampliar ainda mais o leque de atendimentos de especialidades e procedimentos no município.

A senhora Elionai Alves de Souza, uma das pacientes que foi atendida pelo programa, falou da sua alegria em receber esse presente, justamente no dia do seu aniversário.

“Vivo do Bolsa Família, moro na Bolívia e lá jamais teria condições de realizar uma cirurgia como essa. Eu estou muito contente, muito feliz e amanhã (domingo) eu vou fazer 40 anos de idade e vou ganhar esse presente que é a cirurgia nos meus olhos.”

O Deputado Federal e médico oftalmologista Dr. Eduardo Veloso falou da alegria em poder contribuir com ações que levam dignidade às pessoas mais carentes.

“O que está acontecendo hoje no centésimo quarto atendimento do saúde itinerante aqui de Epitaciolândia, do nosso Prefeito Sérgio Lopes, é muito importante, e eu, deputado federal Eduardo Veloso, tenho a oportunidade de fecharmos uma parceria e estou trazendo o atendimento de oftalmologia, agregando aqui o saúde na comunidade. Essas ações, nós somos a primeira especialidade que vai realizar cirurgias aqui no próprio município, esse é um desafio que nós queremos levar para todos os municípios do Estado do Acre.

O prefeito Sergio Lopes falou dessa edição especial e aproveitou para parabenizar todas as mulheres pelo dia dedicado a elas.

“Estamos aqui na centésima quarta edição do programa Saúde na Comunidade, a primeira edição dessa nova gestão. O nosso desafio é fazer ainda mais do que nós fizemos no primeiro mandato. Essa é uma edição especial voltada para atendimento das mulheres. Estamos ofertando serviços nas seguintes especialidades, como ginecologista, ortopedista, cardiologista, oftalmologista. Temos ainda exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, entre outras atividades que são voltadas para você, mulher, porque você merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e a nossa dedicação. Pontuou o gestor.

Para fechar com chave de ouro a 104ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, especial para as mulheres, foi distribuído almoço, bolo e refrigerantes, e no final da tarde foi realizado um super bingo com valiosos prêmios como kits de cosmético, secadores e escovas de cabelo, bicicleta, caixa de som e TV.