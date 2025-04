Prefeitura de Epitaciolândia promove caminhada de conscientização sobre o Autismo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) com apoio da Prefeitura certificou, na noite desta quarta-feira, 92 alunos nos cursos de Assistente Administrativo, Operador de Caixa, Manicure e Assistente de Tecnologia da Informação. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural.

Os cursos a partir desta ano serão coordenados pela Secretaria de Gabinete, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), por meio de um termo de cooperação técnica entre as instituições.

A cerimônia contou com a presença do Prefeito César Andrade, do Secretário de Gabinete, Macson Alves, do Secretário-adjunto de Educação, Magno Ramos, do Presidente da Câmara, Rosildo Cassiano e dos vereadores Cleide Silva, Neto Dias e Baixinho do Baiano. O prefeito destacou a importância da qualificação e agradeceu ao SENAC pela parceria.

“Agradeço à gerência do SENAC de Cruzeiro do Sul e do Acre pela parceria. Essa parceria é importantíssima e se depender da gente está mantida por mais 4 anos para que a gente siga investindo na formação da nossa população para garantir mais oportunidades de emprego e renda”, disse.

Os alunos comemoraram a conquista. Luciana Silva, certificada como manicure, destacou a importância do curso. “Agora tenho uma profissão e posso trabalhar por conta própria. Essa oportunidade mudou minha vida”.