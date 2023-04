Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Defesa Civil, realiza vistoria em casas que oferecem risco após cheia

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, preocupado com a segurança das famílias determinou vistorias nas residências, ocasião em que a Defesa Civil acompanhada do Corpo de Bombeiros do Acre – CBMAC, fez nesta quinta-feira, 30, vistorias em residências que oferecem risco após a enchente do rio Acre.

O Coordenador da Defesa Civil e Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Jonas Cavalcante, e o Tenente BM Ocimar Farias verificaram a condição de algumas residências que apresentam risco para os moradores, são residências que apresentam fragilidade em suas estruturas.

Após vistoria, será montado um relatório e para verificar com as autoridades o que pode ser feito em favor desses moradores. A Secretária de Administração Regiane Moreira acompanhou as vistorias.