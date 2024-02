Prefeitura de Epitaciolândia oferece workshop sobre Licitações e Improbidade Administrativa

Assessoria – Prefeitura, através da Procuradoria Jurídica do Município realizou um workshop com secretários e servidores, visando aprimorar o planejamento, desempenho e execução demandada pela entidade.

Atenta aos princípios do Direito Administrativo, muito utilizados em setores da administração pública, a Procuradoria do Município de Epitaciolândia abordou este e outros diversos temes relacionados a Reforma da Lei de Improbidade Administrativa no que tange a licitações, contratações, gastos e cuidados com atos que podem ocorrer a improbidade.

Os Advogados do Município, Dr. Thallis Felipe e Dr. Pedro Augusto explanaram durante a palestra os cuidados preventivos que uma gestão e seus agente públicos tem de tomar para evitar atos que possam incidir em multas e outras punições ou até mesmo perda de mandato em determinados casos.

O workshop segundo a Secretária de Administração Regiane Moreira, foi muito proveitoso pois serviu para dirimir dúvidas e esclarecer aos secretários e demais agentes municipais o que pode e o que não pode fazer. “Temos um zelo com a gestão pública e sempre é bom realizar palestras como essa que nos matem atualizados para que possamos desempenhar nossas ações sempre de acordo com a leis que rege a administração pública demandada pela entidade.