Prefeitura de Epitaciolândia junto com judiciário promove palestra em combate a violência doméstica

A partir desta Terça-feira (11), com a inauguração da 15ª Cirscunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), os moradores de Porto Walter podem contar com os serviços do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). A sede está situada na Rua Alfredo Sales, ao lado do comando do 3º Pelotão do 6º Batalhão da Polícia Militar. O espaço foi entregue pelo Prefeito César Andrade, pelo vice Guarsônio Melo e pelo Diretor de Operações do DETRAN, Anderson Castro.

Na solenidade que reuniu vereadores, secretários, servidores e a população, o Diretor de Operações destacou que agora a população não precisa mais se deslocar até Cruzeiro do Sul ou depender de ações itinerantes. “Com isso, a população terá mais comodidade. Nossa intenção é proporcionar melhor atendimento ao usuário”, afirmou Anderson.

A Prefeitura de Porto Walter é parceira na ação, com a disponibilização do prédio em que a sede do departamento foi instalada e a sessão de servidores. “Queremos contribuir para um trânsito mais seguro e organizado”, disse o Prefeito, agradecendo ao Governo do Estado pelas parcerias estabelecidas.

Os moradores se mostraram satisfeitos com a implantação do órgão no município. Com a instalação a população terá à disposição serviços de veículos, habilitações e multas. O motorista Felipe Silva, que dirige na cidade, afirma que a instalação do Detran no município representa economia, já que não precisará mais se deslocar até Cruzeiro do Sul, o que torna a sua rotina mais fácil.