Prefeitura de Epitaciolândia intensifica melhorias em ramais para garantir escoamento da produção e transporte escolar

Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Epitaciolândia segue ampliando os serviços de manutenção e melhoria dos ramais em diversas comunidades rurais do município. Nesta semana, está em fase de conclusão o trabalho no Ramal do Sr. Bage, produtor da área de piscicultura, que será diretamente beneficiado com as intervenções realizadas.

De acordo com o Diretor de Campo, Nandro Moisés, as equipes têm trabalhado diariamente para garantir trafegabilidade e atender às demandas do setor produtivo.

“Estamos trabalhando todos os dias para atender as determinações do prefeito Sérgio Lopes, que é levar melhorias de ramais para todos os nossos produtores rurais. O objetivo é garantir o escoamento da produção e também oferecer condições adequadas para o transporte escolar. Intensificamos os trabalhos para aproveitar este fim de verão amazônico e assegurar que os ramais tenham boa trafegabilidade no período chuvoso que se aproxima”, destacou.

O prefeito Sérgio Lopes tem reforçado o compromisso da gestão em oferecer infraestrutura adequada para fortalecer a agricultura familiar e demais cadeias produtivas do município, fundamentais para a geração de renda e desenvolvimento econômico local.

Com a proximidade do período de chuvas, a prefeitura busca acelerar as ações de recuperação, garantindo que os moradores da zona rural tenham mais qualidade de vida, segurança e facilidade no deslocamento.