Prefeitura de Epitaciolândia intensifica melhorias em ramais para garantir escoamento da produção e transporte escolar
Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais – Foto: Assessoria/ Secom
A Prefeitura de Epitaciolândia segue ampliando os serviços de manutenção e melhoria dos ramais em diversas comunidades rurais do município. Nesta semana, está em fase de conclusão o trabalho no Ramal do Sr. Bage, produtor da área de piscicultura, que será diretamente beneficiado com as intervenções realizadas.
De acordo com o Diretor de Campo, Nandro Moisés, as equipes têm trabalhado diariamente para garantir trafegabilidade e atender às demandas do setor produtivo.
“Estamos trabalhando todos os dias para atender as determinações do prefeito Sérgio Lopes, que é levar melhorias de ramais para todos os nossos produtores rurais. O objetivo é garantir o escoamento da produção e também oferecer condições adequadas para o transporte escolar. Intensificamos os trabalhos para aproveitar este fim de verão amazônico e assegurar que os ramais tenham boa trafegabilidade no período chuvoso que se aproxima”, destacou.
O prefeito Sérgio Lopes tem reforçado o compromisso da gestão em oferecer infraestrutura adequada para fortalecer a agricultura familiar e demais cadeias produtivas do município, fundamentais para a geração de renda e desenvolvimento econômico local.
Com a proximidade do período de chuvas, a prefeitura busca acelerar as ações de recuperação, garantindo que os moradores da zona rural tenham mais qualidade de vida, segurança e facilidade no deslocamento.
Grupo Honda Star Motos confirma presença na ExpoFronteira 2025 e promete novidades exclusivas para o público
Grupo Honda Star Motos é presença confirmada na ExpoFronteira 2025 – Foto: Assessoria/ Secom
A ExpoFronteira 2025 vai ganhar ainda mais velocidade e prestígio com a confirmação da participação do Grupo Honda Star Motos, a maior concessionária de motocicletas do Acre. Reconhecida pela tradição e inovação no setor de duas rodas, a empresa promete levar ao evento uma série de novidades para os visitantes.
Em reunião com o prefeito Jerry Correia, o empresário Osvaldo Dias garantiu que a Honda Star Motos estará presente com um espaço exclusivo, dedicado à exposição e comercialização dos modelos mais modernos da marca Honda. O público terá a oportunidade de conhecer de perto as últimas tecnologias e tendências do mercado de motocicletas, com condições especiais e atendimento especializado.
A presença da concessionária reforça a ExpoFronteira como um dos maiores eventos da região, que une tradição, negócios e inovação, movimentando a economia local e fortalecendo o relacionamento entre empresas e comunidade.
Segundo organizadores, a entrada de grandes marcas como a Honda Star Motos confirma a relevância crescente da ExpoFronteira, que além de ser um espaço de lazer e cultura, se consolida como vitrine para investimentos e oportunidades de negócios.
Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara...
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
