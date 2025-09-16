Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Epitaciolândia intensifica melhorias em ramais para garantir escoamento da produção e transporte escolar

16 de setembro de 2025

Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Epitaciolândia segue ampliando os serviços de manutenção e melhoria dos ramais em diversas comunidades rurais do município. Nesta semana, está em fase de conclusão o trabalho no Ramal do Sr. Bage, produtor da área de piscicultura, que será diretamente beneficiado com as intervenções realizadas.

De acordo com o Diretor de Campo, Nandro Moisés, as equipes têm trabalhado diariamente para garantir trafegabilidade e atender às demandas do setor produtivo.

“Estamos trabalhando todos os dias para atender as determinações do prefeito Sérgio Lopes, que é levar melhorias de ramais para todos os nossos produtores rurais. O objetivo é garantir o escoamento da produção e também oferecer condições adequadas para o transporte escolar. Intensificamos os trabalhos para aproveitar este fim de verão amazônico e assegurar que os ramais tenham boa trafegabilidade no período chuvoso que se aproxima”, destacou.

O prefeito Sérgio Lopes tem reforçado o compromisso da gestão em oferecer infraestrutura adequada para fortalecer a agricultura familiar e demais cadeias produtivas do município, fundamentais para a geração de renda e desenvolvimento econômico local.

Com a proximidade do período de chuvas, a prefeitura busca acelerar as ações de recuperação, garantindo que os moradores da zona rural tenham mais qualidade de vida, segurança e facilidade no deslocamento.

Grupo Honda Star Motos confirma presença na ExpoFronteira 2025 e promete novidades exclusivas para o público

1 hora atrás

16 de setembro de 2025

Grupo Honda Star Motos é presença confirmada na ExpoFronteira 2025 – Foto: Assessoria/ Secom

A ExpoFronteira 2025 vai ganhar ainda mais velocidade e prestígio com a confirmação da participação do Grupo Honda Star Motos, a maior concessionária de motocicletas do Acre. Reconhecida pela tradição e inovação no setor de duas rodas, a empresa promete levar ao evento uma série de novidades para os visitantes.

Em reunião com o prefeito Jerry Correia, o empresário Osvaldo Dias garantiu que a Honda Star Motos estará presente com um espaço exclusivo, dedicado à exposição e comercialização dos modelos mais modernos da marca Honda. O público terá a oportunidade de conhecer de perto as últimas tecnologias e tendências do mercado de motocicletas, com condições especiais e atendimento especializado.

A presença da concessionária reforça a ExpoFronteira como um dos maiores eventos da região, que une tradição, negócios e inovação, movimentando a economia local e fortalecendo o relacionamento entre empresas e comunidade.

Segundo organizadores, a entrada de grandes marcas como a Honda Star Motos confirma a relevância crescente da ExpoFronteira, que além de ser um espaço de lazer e cultura, se consolida como vitrine para investimentos e oportunidades de negócios.

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento

Vereador André Kamai  – Fotos: Paulo Murilo Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara...
Política23 horas atrás

Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Política5 dias atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia2 dias atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia2 dias atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação5 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação7 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação7 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso6 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte2 dias atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte2 dias atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

