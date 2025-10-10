Prefeitura de Epitaciolândia executa recuperação no Ramal do Porvir km 20 e beneficia dezenas de famílias

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando serviços de recuperação e melhorias no Ramal do Porvir, localizado no km 20, beneficiando dezenas de famílias que vivem e produzem na região.

O trecho em questão concentra produtores de peixe, suínos, gado e diversas culturas agrícolas, sendo uma importante rota para o escoamento da produção local. Os serviços de limpeza, drenagem e piçarramento realizados pela equipe da prefeitura vão garantir melhores condições de tráfego, especialmente com a chegada do período do inverno amazônico.

De acordo com o secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, a ação segue uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, que tem como prioridade levar melhorias aos produtores rurais de todas as regiões do município.

“Estamos trabalhando sem parar para atender o maior número possível de produtores rurais. Essa é uma determinação do nosso prefeito, que tem um olhar especial para o setor produtivo”, destacou Amarildo.

Além de facilitar o escoamento da produção, a recuperação dos ramais também traz benefícios diretos para o transporte escolar, já que a comunidade do Porvir concentra um grande número de alunos das redes municipal e estadual de ensino.

Com esse trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem e produzem no campo.