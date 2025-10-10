Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Epitaciolândia executa recuperação no Ramal do Porvir km 20 e beneficia dezenas de famílias

Publicados

10 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando serviços de recuperação e melhorias no Ramal do Porvir, localizado no km 20, beneficiando dezenas de famílias que vivem e produzem na região.

O trecho em questão concentra produtores de peixe, suínos, gado e diversas culturas agrícolas, sendo uma importante rota para o escoamento da produção local. Os serviços de limpeza, drenagem e piçarramento realizados pela equipe da prefeitura vão garantir melhores condições de tráfego, especialmente com a chegada do período do inverno amazônico.

De acordo com o secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, a ação segue uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, que tem como prioridade levar melhorias aos produtores rurais de todas as regiões do município.

“Estamos trabalhando sem parar para atender o maior número possível de produtores rurais. Essa é uma determinação do nosso prefeito, que tem um olhar especial para o setor produtivo”, destacou Amarildo.

Além de facilitar o escoamento da produção, a recuperação dos ramais também traz benefícios diretos para o transporte escolar, já que a comunidade do Porvir concentra um grande número de alunos das redes municipal e estadual de ensino.

Com esse trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem e produzem no campo.

Tudo Sobre Política II

Vereadora Lucélia Borges participa e apoia palestra do Outubro Rosa na Câmara Municipal de Brasiléia

Publicados

1 hora atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Assessoria – A vereadora Lucélia Borges participou, nesta semana, de uma importante palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, realizada na Câmara Municipal de Brasiléia, onde exerce seu mandato parlamentar.

O evento teve como tema central a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, doenças que atingem milhares de mulheres em todo o país e cuja detecção precoce é essencial para salvar vidas.

Lucélia teve papel fundamental na realização da atividade, contribuindo diretamente para que o encontro fosse promovido e aberto a todas as mulheres que trabalham na Câmara, incluindo servidoras e colaboradoras.

Durante a palestra, profissionais da área da saúde destacaram a importância do diagnóstico precoce, da realização periódica de exames preventivos e do autocuidado feminino como medidas eficazes na redução dos índices de mortalidade.

A vereadora reforçou seu compromisso com a causa e ressaltou a relevância de iniciativas como essa para o fortalecimento da saúde da mulher:

“Falar sobre prevenção é salvar vidas. O Outubro Rosa é um mês simbólico, mas o cuidado com a saúde deve ser contínuo. Fico feliz em poder contribuir para que mais mulheres tenham acesso à informação e à conscientização”, destacou Lucélia Borges.

A ação integrou as atividades de valorização e cuidado com as servidoras da Câmara Municipal, reafirmando o compromisso da vereadora Lucélia Borges com políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar das mulheres de Brasiléia.

