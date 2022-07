Prefeitura de Epitaciolândia entrega 70 kits para recém-nascidos através de projeto social

Assessoria – Frutos do projeto social S.O.S Recém-nascido, feito pelo Centro de Referência da Assistência Social de Epitaciolândia, em parceria com Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a Prefeitura realizou a entrega de 70 kits para recém-nascidos às gestantes cadastradas no plano de acompanhamento familiar do CRAS.

Os kits são compostos por Bolsa, mamadeira, talco, lenço umedecido, conjunto de roupa infantil, toalha, algodão, cotonete, pomada para assadura, fraudas, lavanda infantil, sabonete líquido e xampu infantil.

O ato de entrega dos kits contou com a presença da primeira-dama Alliny Saldanha, representando o prefeito Sérgio Lopes, Secretária de Cidadania e Ação Social, Eliade Maria, vereadora Lucimar Souza (Preta), Coordenadora do CRAS, Roseli Lopes, e demais servidora da prefeitura.

Ao fazer uso da palavra a vereadora Lucimar de Souza destacou a importância dessa parceria que vem trazendo benefícios para famílias em situação de vulnerabilidade social:

“Fico muito feliz em ver a Prefeitura de Epitaciolândia buscando parcerias como essa, que beneficiam as pessoas que realmente precisam, por isso, quero agradecer e parabenizar a equipe que teve a iniciativa de fazer o projeto.” Destacou Preta.

A secretária de cidadania e assistência social destacou a importância do projeto:

“Aqui estamos proporcionando um enxoval básico para bebês que irá ajudar 70 gestantes, esse projeto garante uma melhor qualidade de vida ao recém-nascido e colabora com a economia da família.” Destacou Eliade.

Para primeira-dama de Epitaciolândia é satisfatório colaborar com as futuras mães:

“Em nome do prefeito Sérgio Lopes, agradeço a equipe que elaborou esse projeto, com o pensamento nobre de ajudar as gestantes com kits de enxoval para recém-nascidos. A família é sagrada, fico feliz em ver o trabalho lindo que vem sendo feito no plano de acompanhamento familiar do CRAS.

A equipe tem desenvolvido diversas ações em prol das famílias cadastradas. O prefeito e eu, nos orgulhamos muito de todas ações que estão sendo realizadas.” Destacou Alliny.