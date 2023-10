Prefeitura de Epitaciolândia encerra outubro rosa com palestra sobre câncer de mama

Assessoria – Durante todo o mês de outubro a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de saúde, realizou diversas campanha de orientação e prevenção do câncer de mama.

Uma doença silenciosa que mata milhares de mulheres no mundo inteiro, porém se for feito o diagnóstico precoce pode salvar muitas vidas.

O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

Nesta sexta-feira, 27, a coordenação da Unidade de saúde José Paulo no Bairro Aeroporto, realizou uma roda de Conversa com a Doutora Marizete, o objetivo foi de orientar as pessoas sobre a importância da realização dos exames para poder prevenir da doença.

Além de palestras, foram oferecidos exames de ultrassonografia, vacina, preventivo e atendimento odontológico.

Epitaciolândia hoje está no topo a nível estadual no previne Brasil, graças as campanhas e o empenho das equipes que vem realizando diversos serviços que proporcionam uma saúde de qualidade e preventiva aos nossas munícipes.