Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o judiciário lança o “Projeto Anjo Azul” em Epitaciolândia

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Rogério Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB).

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde e educação.

Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou suas palavras cumprimentando todos os presentes na sala de sessões e todos aqueles que acompanhavam a sessão via redes sociais. Solicitou o contrato de licitação do carro fiat Doblò de propriedade do vereador Leomar Barbosa que no ano de 2013 foi alugado pela prefeitura de Brasiléia. Destacou que sempre trabalhou ao longo de sua vida, e relatou que sempre que for atacado por algum Edil responderá a altura. Ressaltou o grande trabalho que a prefeita do município vem realizando, reconheceu que várias coisas ainda têm por se fazer, porém, aos poucos o poder executivo resolverá os problemas da cidade. Continuando sua fala relatou sua visita juntamente com o vice-prefeito Carlos Armando ao ramal cajá de cima, na oportunidade esteve verificando as péssimas condições de trafegabilidade do local, com isso pediu em caráter de urgência que a secretaria de obras coloque em seu calendário de melhorias o ramal. Solicitou a senadora Mailza Gomes (PP) e a deputada federal Vanda Milani (PROS) que venham alocar emendas para que o município realize a compra de caminhões para estar fazendo a “linha” nos ramais do km 19 e 59, para que assim venha ajudar e atender as necessidades dessas comunidades. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão, e colocou seu mandato está à disposição da população.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): começou sua fala solicitando que o poder executivo municipal através de seu setor competente viabilize a iluminação da Rua Alexandre Moreira situada no Bairro Francisco José Moreira, visto que atualmente a rua está em total escuridão, prejudicando diretamente os moradores da localidade. Ressaltou que irá seguir um mandato pacifico, mas irá responder, se defender diante das necessidades. Repudiou um boato onde membros do executivo em reuniões propagaram que o vereador estava apoiando a candidata a deputada estadual Leila Galvão (MDB) em troca de RS 20.000 mil. Pediu que essas pessoas parem com a propagação de fake News, pois é crime. Continuando suas palavras pediu que o poder executivo tenha uma atenção especial em relação a agricultura, que segundo o vereador a 6 anos a pasta não se desenvolve, por falta de gestão do poder executivo. Pediu também que a prefeitura se atente a situação precária de vários ramais do município, que vem trazendo dificuldades para as várias pessoas que residem nas comunidades. Lamentou a situação da saúde no município onde unidades de saúde estão sem médicos, pediu que o poder executivo tenha mais compromisso com o assunto, e busque uma solução para não deixar a população desassistida. Solicitou que o poder executivo tome providencias com a desobstrução de bueiros agora, para que no período invernoso os problemas relacionados a alagamentos sejam diminuídos.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): deu início a sua fala relatando as péssimas condições que se encontram o Ramal do Cajueiro, lamentou a situação que se encontra o ramal, na oportunidade solicitou que o poder executivo através da secretaria de obras venha realizar melhorias no ramal para garantir a trafegabilidade das pessoas que necessitam do ramal. Lamentou a situação que se encontram vários bairros da cidade, relatou que aguarda que o poder executivo municipal realize uma ação de melhoria nas localidades que necessitam de benfeitorias. Pediu respostas do poder executivo em relação ao requerimento de sua autoria que solicitou a folha de pagamentos de 5 secretarias com o respectivo espelho. Destacou que seguirá seu mandato respeitando cada parlamentar, mas se for atacado irá responder. Agradeceu a Deus por mais uma sessão, e ressaltou que seu mandato sempre estará à disposição da população brasileense, pois, foi eleito para representar os interesses dela.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas atribuições lamentando a situação que está acontecendo em escolas do governo do estado em Brasiléia, onde os alunos e professores estão limpando as escolas por falta de servidores de apoio. Pediu que o governo do estado tome providencias em caráter de urgência e contrate os servidores de apoio. Pediu também que o governo do estado através da secretaria estadual de educação tome providencias em relação a manutenção dos ar-condicionados das escolas que em sua grande maioria estão sem funcionar, prejudicando diretamente o ambiente de trabalho dos professores e o ambiente de estudo dos alunos que vem sofrendo bastante em virtude do calor. Continuando sua fala solicitou que o poder executivo através da secretaria de obras corte a ladeira que fica no ramal da Cajazeira, visto que é uma ladeira muito perigosa, onde já ocorreram dois acidentes com vítimas fatais. Pediu que a secretaria de obras realize melhorias em dois trechos no Ramal da Cajazeira na linha 8, os trechos em questão vêm dificultando diretamente a trafegabilidade das pessoas que necessitam do ramal, com isso que as melhorias aconteçam o mais breve possível. Solicitou que a prefeitura de Brasiléia através do setor responsável realize a limpeza da cidade, pois vários pontos estão necessitando de limpeza. Pediu informações a respeito do fundo municipal de saúde a respeito dos recursos que caíram na conta do município desde 2017 até 2022, onde foram aplicados, o quanto foi aplicado, notas fiscais e processos licitatórios.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu início ao uso da tribuna relatando sobre os vários pedidos de melhorias realizados para o Ramal do Polo, que até o momento não foram atendidos pelo poder executivo municipal. Em virtude dessa situação convocou os vereadores que se interessarem para juntamente com a população impedir o transito no ramal, visto que é uma situação de descaso tanto do executivo municipal quanto do governo do estado diante da situação calamitosa que se encontra o ramal do Polo. Comentou a respeito das três emendas que a deputada federal Perpetua Almeida alocou para a comunidade do Ramal do Polo, pediu respostas em relação onde foram empregadas essas emendas. Chamou atenção do poder executivo para que através do setor responsável venha realizar um plano de contingencia para os moradores do Bairro Alberto Castro que tanto sofrem no período invernoso. Na oportunidade pediu que as famílias do bairro que venham a ter prejuízos em virtude da ineficiência do poder público, tenham seus bens ressarcidos. Pediu respostas da excelentíssima prefeita Fernanda Hassem com relação a emenda especial no valor de RS 70.000 mil que a deputada federal Vanda Milani (PROS) dissera que iria destinar para os ciclistas, como está o resultado desse processo, visto que ficou acordado entre as partes que a emenda seria depositada no CNPJ no município de Brasiléia. Pediu que seja encaminhado pedidos de providencias para a secretaria de educação no que diz respeito ao transporte para atender a demanda da escola Conci Alves, pois, vários alunos vêm sofrendo com a falta de transporte.

Vereador Rogério Pontes (PROS): começou suas palavras cumprimentando a todos os presentes na sala de sessões, agradeceu a presença de cada um. Trouxe à tona um anseio da comunidade da agrovila do km 26, segundo o parlamentar os moradores da localidade anseiam pela legalização de suas terras, ou seja, pedem o título definitivo de suas posses. Com isso o Edil pede que o poder executivo venha tomar as devidas providencias em relação a problemática. Pediu que a direção do hospital que tome providencias em relação ao descaso que vem acontecendo no local, que venha dar celeridade a transferência dele pacientes para a capital do estado. Solicitou que a secretaria de obras venha realizar melhorias na Rua Três Botequins, no que diz respeito a iluminação e a limpeza da via, que está necessitando de um paliativo. Pediu que o Secretário de obras Francisco Lima através de sua equipe venha realizar um paliativo no trecho do Ramal do km 55 que vai até o Gutierres, pois, a trafegabilidade no local está comprometida devido as péssimas condições do trecho. Parabenizou toda a população de Brasiléia, e colocou seu mandato a disposição de do povo Brasileense. Parabenizou a deputada Maria Antônia (PP) pela alocação de emenda no valor de RS 200.000 mil para que ocorresse as melhorias no ramal do km 84.

Vereador Lessandro Jorge (PT): iniciou sua fala parabenizando o presidente em exercício Marquinhos Tibúrcio (MDB) juntamente com a mesa diretora pela condução dos trabalhos durante a sessão. Cumprimentou todos os presentes na sala de sessões. Solicitou a secretaria de obras que venha encaminhar uma equipe com maquinas para o Ramal do Pega Fogo, para que venham realizar o trabalho de alargamento em alguns trechos, visto que a equipe da Energisa está no local para colocar energia em algumas localidades e pelo fato de estar encontrando algumas dificuldades no ramal não conseguem prosseguir seus trabalhos. Que a secretaria de obras realize os trabalhos em caráter de urgência. Parabenizou Brasiléia pela conquista do primeiro lugar no IDEB, na oportunidade também parabenizou as escolas Elson Dias Dantas, Socorro Frota, Rui Lino e também a escola estadual Getúlio Vargas, parabenizou todos os funcionários das escolas que contribuíram diretamente para que os alunos alcançassem esse resultado. Parabenizou todos os servidores da saúde que durante os últimos dois anos empenharam suas vidas na luta contra a COVID-19. Finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição da população.