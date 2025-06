Prefeitura de Epitaciolândia e Iteracre realizam audiência pública para tratar de regularização fundiária no bairro Fontinele de Castro

Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), promoveu uma importante audiência pública com moradores do bairro Fontinele de Castro e lideranças religiosas.

O encontro teve como objetivo discutir as ações dos programas “Minha de Papel Passado” e “Igreja Legal”, iniciativas que visam a regularização fundiária de imóveis residenciais e religiosos na comunidade.

O evento, que contou com a participação expressiva da população, aconteceu no auditório e na quadra coberta da Escola Estadual Belo Porvir. Durante a audiência, foram repassadas informações sobre o processo de legalização dos imóveis e os benefícios que a titulação definitiva trará para os moradores e instituições religiosas.

A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, destacou o compromisso do Governo do Estado e da Prefeitura em garantir segurança jurídica às famílias epitaciolandenses. “Nosso objetivo é assegurar que cada cidadão tenha a posse legal de seu imóvel, o que representa mais dignidade, valorização e acesso a políticas públicas”, afirmou.

Também marcaram presença no evento o presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, representantes da Prefeitura, demais autoridades locais e moradores da região.

O o representante do Prefeito Sérgio Lopes, Luiz Íris de Carvalho Júnior – Diretor do Setor de Cadastro reforçou, em mensagem transmitida à comunidade, o empenho da gestão municipal em viabilizar a entrega dos títulos definitivos.

“Estamos trabalhando, junto ao Governo do Estado, para regularizar a situação fundiária dos bairros de Epitaciolândia e assegurar o direito à propriedade a todas as famílias que aguardam por esse benefício há anos”, ressaltou.

A ação integra o conjunto de políticas públicas voltadas à regularização fundiária urbana e rural no Acre, garantindo mais cidadania e desenvolvimento para os moradores do município.