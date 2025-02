Prefeitura de Epitaciolândia continua os trabalhos de recuperação e manutenção de ramais do município

As equipes da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que atuam na Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação de Cruzeiro do Sul trabalham de segunda-feira à sábado, melhorando a infraestrutura do município.

No sábado, 1, o trabalho foi focado na Avenida 28 de Setembro com drenagem, pavimentação e instalação de meios fios.

O trabalho prosseguiu nesta segunda-feira, 3, em vários outros pontos como no bairro Saboeiro, onde as equipes também atuam na pavimentação e na construção de mais uma caixa de drenagem, reforçando a infraestrutura local.

As ações fazem parte do cronograma contínuo da prefeitura para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade das vias na cidade.

“Estamos avançando com as melhorias nas vias, trabalhando até aos sábados , tanto com a operação tapa-buracos quanto com obras estruturais, como drenagem e pavimentação. A orientação do prefeito Zequinha Lima é que a gente garanta melhores condições de tráfego e infraestrutura para a população”, destacou Carlos Alves, secretário de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação.