Prefeitura de Epitaciolândia conclui a primeira fase da obra de pavimentação do Polo Agroflorestal

A prefeitura de Epitaciolândia por meio do prefeito Sérgio Lopes, preocupado em proporcionar qualidade na trafegabilidade dos moradores do município tanto da zona urbana como da zona rural, buscou parcerias e conseguiu recursos para a primeira fase da obra de pavimentação asfáltica do Polo Agroflorestal.

E com sucesso, a prefeitura finalizou neste domingo, 8, a primeira fase da obra de pavimentação asfáltica do Polo fruto de emenda da Deputada Federal Mara Rocha que durante todo o seu mandato não poupou esforços para ajudar no crescimento de Epitaciolândia.

A primeira fase incluiu a obra de base e sub-base em todas as ruas do Polo Agroflorestal, bem como a aplicação de massa asfáltica na principal via da localidade. Com a conclusão da primeira fase, a prefeitura aguardará a liberação da próxima fase pelo Governo Federal para dar continuidade na com obra.