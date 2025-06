Prefeitura de Epitaciolândia Avança na Construção de Tanques para Criação de Peixes na Zona Rural

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em parceria com o ICMBio, encerrou nesta sexta-feira (06) a programação da Semana do Meio Ambiente com uma manhã de palestras educativas nas escolas da rede estadual e municipal.

As atividades aconteceram na Escola Estadual Iris Célia Cabanellas Zannini e na Escola Municipal Edilsa Maria Batista. Representantes do ICMBio conduziram as palestras, que abordaram temas como o descarte correto do lixo, os perigos das queimadas e a importância da preservação ambiental.

Com uma linguagem adaptada à faixa etária de cada turma, os palestrantes conseguiram envolver os alunos, promovendo uma reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivando práticas sustentáveis no dia a dia.

A ação foi marcada pela participação ativa dos estudantes, que fizeram perguntas, compartilharam experiências e demonstraram interesse nos temas abordados.

Durante a Semana do Meio Ambiente, foram realizadas diversas atividades com foco na conscientização e preservação ambiental em Assis Brasil.