Prefeitura de Epitaciolândia assina ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Presidente Castelo Branco no Km 20

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve mais uma vez presente na zona rural do município. Em uma roda de conversa com moradores das comunidades do Km 10, Rio Grande, Barracãozinho e parte do Km 17, na região da Altamira, o gestor ouviu atentamente as demandas e reafirmou o compromisso da prefeitura com os produtores rurais.

Com a chegada do verão, a Prefeitura intensifica as ações voltadas para a zona rural. Durante o encontro, foram discutidos temas como a reabertura de ramais, mecanização agrícola, entrega de equipamentos e ampliação da assistência técnica.

“A gente tem um compromisso com quem produz e vive da terra. Nosso papel é estar perto, ouvir, dialogar e fazer o que está ao nosso alcance para melhorar a vida no campo”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, José Ferreira, que apresentou parte de sua equipe técnica aos produtores locais. O momento foi marcado por debates, sugestões e também por reconhecimentos ao trabalho que vem sendo realizado pela gestão na área rural.

O produtor Albeni Freitas destacou a importância do encontro e o comprometimento da gestão com as comunidades. “Sempre que convidamos, ele tem nos ouvido positivamente. Como das outras vezes, ficamos com algumas demandas e compromissos, mas estamos animados porque sabemos que vai dar certo”, disse.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida com a escuta ativa e com a realização de ações que gerem resultados concretos para os moradores da zona rural. O diálogo aberto com as comunidades é uma das marcas da atual gestão, que acredita na construção de soluções de forma coletiva e com responsabilidade.