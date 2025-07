Prefeitura de Cruzeiro fará a reforma e ampliação do Centro de Convivência Lindolfo Onofre de Andrade

(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima assinou nesta sexta-feira, 25, a Ordem de Serviço da reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso Lindolfo Onofre de Andrade. A iniciativa visa revitalizar um espaço que atende mais de 570 idosos.

A obra conta com um investimento de 250 mil reais, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Estadual Luiz Gonzaga, promete modernizar e expandir áreas fundamentais do centro, proporcionando maior acessibilidade e segurança.

O objetivo é criar condições adequadas para a realização de oficinas, atividades culturais, atendimentos de saúde e momentos de lazer, beneficiando diretamente os idosos, os servidores e a comunidade.

Anésia Ferreira, aposentada destacou a importância da reforma e atenção que o prefeito Zequinha tem dado a terceira idade.

“É muito importante porque é para a nossa saúde, se a gente estiver só em casa, parada, adoece, então a gente vem para cá quase todo dia nós e com esse espaço ampliado, vai ser melhor ainda. A atenção que o prefeito está dando para nós é muito boa, o prefeito Zequinha tem nos tratado com muito bem.”

Em seu discurso, o prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância dos idosos para o desenvolvimento da cidade e reafirmou que a melhoria do Centro de Convivência estava entre suas prioridades de governo.

“Incluí no meu programa de governo que eu queria melhorar as estruturas do Centro de Convivência do Idoso. O mesmo carinho que eu tenho pelos meus pais, eu tenho por todos que frequentam isso aqui. Meu pai faleceu há quase dois meses atrás, minha mãe tem 84 anos. O mesmo carinho que eu dedico a eles, eu quero dedicar dentro da gestão para cuidar de vocês porque vocês já contribuíram com a gente, com essa cidade. Essa cidade só está desenvolvida e bonita desse jeito, porque cada um de vocês aqui derramou o suor para dar o melhor por ela. E eu quero devolver o carinho e a confiança que vocês depositaram em mim, quero devolver em forma de benefício para cada um de vocês”, finalizou o prefeito.