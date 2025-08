Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai reformar e ampliar prédio onde funciona o Bolsa Família

(Assessoria) – O prédio onde funciona o Bolsa Família em Cruzeiro do Sul será reformado e ampliado e vai abrigar novos serviços e ganhar um auditório. O prefeito Zequinha Lima e Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos visitaram o prédio, localizado na Avenida 15 de Novembro nesta terça-feira, 5, para tratar de detalhes do serviço.

O local vai abrigar o Espaço de Convivência da Secretaria de Assistência Social, que atualmente funciona no Bairro do Remanso e atende famílias em situação de vulnerabilidade social com cursos e acompanhamento social. No prédio também será implantado um auditório com capacidade para aproximadamente 100 pessoas.

A Secretária de Assistência Social Milca Santos, Milca Santos, destacou os avanços e expressou alegria pelas melhorias do ambiente.

“Estamos ampliando o espaço do Bolsa Família e temos também, uma novidade que é a implantação do Centro de Convivência que funciona no Bairro do Remanso e agora será aqui, melhorando o atendimento das famílias. Por fim, aqui, também, iremos ter nosso auditório. Estamos felizes com as melhorias do local garantidas pelo prefeito Zequinha Lima”, pontua ela.

O Prefeito Zequinha Lima enfatiza que a gestão tem buscado melhorar os serviços públicos e proporcionar qualidade nos atendimentos sociais.

“A gente tem melhorado a cada ano o atendimento ofertado à população. O atendimento do Bolsa Família até alguns meses atrás se fazia lá na prefeitura, no Miritizal, em um espaço bem pequeno, bem acanhado e hoje está com atendimento neste espaço ampliado, que vai melhorar ainda mais. Aqui a gente atende uma média de 100 famílias todos os dias de segunda a sexta-feira. Esse é o nosso objetivo, trabalhar para que o cidadão possa realmente ficar satisfeito com o serviço que nós estamos ofertando”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.