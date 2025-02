Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar mutirões para emissão de CPF e atendimento do Cadastro Único

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está organizando dois mutirões destinados à emissão do comprovante de situação cadastral – CPF e ao atendimento do Cadastro Único, que inclui o Bolsa Família. As atividades ocorrerão em dois locais distintos: na sexta-feira, 21, na Escola Norberto Assunção Cavalcante, localizada no Ramal 3, e no sábado, 22, na Escola Manoel Braz de Melo, na Vila Assis Brasil.

O atendimento ocorrerá das 08:00h às 15:00h. Além da emissão do CPF, os cidadãos poderão acessar outros serviços oferecidos pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS,bem como informações sobre o Benefício de Prestação Continuada -BPC.

Essa ação visa atender às necessidades de atualização do Cadastro Único para as famílias de baixa renda que necessitam do CPF para continuar a acessar os benefícios do programa.

Sandra Soriano, coordenadora do Cadastro Único e do Bolsa Família, enfatizou a importância do mutirão. “Estamos realizando atendimentos itinerantes nessas comunidades rurais, especialmente porque, a partir de 28 de fevereiro, nosso sistema ficará fora do ar por 15 dias para essa atualização. Com as mudanças na plataforma, é imprescindível que todas as famílias que já estão no cadastro, ou que desejam se inscrever, tenham o CPF, bem como todos os membros da família. Atualmente, muitas famílias possuem apenas a certidão de nascimento ou documentos de identidade dos integrantes, mas essa nova plataforma exigirá que todos tenham o CPF, incluindo crianças”, afirmou.

Ela também mencionou a parceria com a Receita Federal, ressaltando a dificuldade que muitos moradores da zona rural enfrentam para se deslocar até a cidade e resolver questões relacionadas ao CPF. “Desde 2016, a maioria dos novos registros de nascimento já inclui o CPF. No entanto, ainda existem pessoas, especialmente jovens e adolescentes, que não possuem esse documento. Por isso, o mutirão é uma iniciativa da assistência social da prefeitura junto com a Receita Federal para priorizar o atendimento a essas famílias”, acrescentou.

Os interessados em participar devem levar o RG, CPF, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, declaração escolar (se aplicável) e comprovante de endereço de todos os membros da família.