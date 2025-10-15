Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar I Seminário Regional de Turismo Sustentável nesta quinta e sexta-feira

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vai realizar o I Seminário Regional de Turismo Sustentável com tema “Instância de Governança Regional – Caminho das Aldeias e da Biodiversidade”, nesta quinta, 16 e sexta-feira, 17. O evento ocorrerá no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem – Senac.

O seminário visa promover um diálogo intermunicipal, além de fortalecer as estratégias de desenvolvimento turístico sustentável na região, consolidando a atuação da Instância de Governança Regional (IGR).

“Este evento não apenas elevará a conscientização sobre o turismo sustentável, mas também oficializará a nossa IGR, denominada Caminho das Aldeias e da Biodiversidade, que reúne 11 municípios da região, a partir de Sena Madureira. A IGR tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do turismo em nossa área. Contamos com o apoio da Secretaria de Indústria, de Turismo e Planejamento do Estado, Fórum Empresarial, que inclui a Câmara Técnica de Turismo, e da nossa coordenadora, Tícia Veloso, além do DEL Turismo”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças sobre a relevância do evento e a colaboração de diversos parceiros.

As inscrições para o seminário estão abertas ao público, com um total de 135 vagas disponíveis e podem ser realizadas de forma gratuita e online, com a emissão de certificados até o dia 16 e além disso também os interessados tem a oportunidade de se inscrever presencialmente no local. Para mais informações, acesse o link: [Inscrição Seminário](https://www.even3.com.br/i-seminario-regional-de-turismo-sustentavel-instancia-de-governanca-regional-caminho-das-aldeias-e-da-biodiversidade-636567/).

Programação do evento:

Quinta-feira

16 de outubro

– 08h00 – 09h00: Credenciamento

– 09h00 – 09h30: Abertura oficial e boas-vindas por autoridades locais

– 09h30 – 10h30: Palestra sobre Governança no Turismo, com Estácio Guimarães, Consultor do DEL Turismo

– 10h30 – 12h00: Formalização da IGR

– 12h00 – 13h30: Intervalo para almoço

– 13h30 – 15h00: Mesa Redonda sobre Governança no Turismo, mediada por Carlos Fábio Souza, Gestor de Turismo do Sebrae AM, com a participação de Marcelo Messias, Tíssia Veloso e Thiago Higino

– 15h00 – 15h30: Coffee Break

– 15h30 – 17h30:

– Oficina 1: Planejamento Participativo para meios de transporte no turismo, com Jairo Negreiros

– Oficina 2: Capacitação para municípios fora do Mapa do Turismo, com Riterlânia Ramos

– 17h00 – 17h30: Encerramento

Sexta-feira

17 de outubro

– 08h00 – 08h30: Café da Manhã

– 08h30 – 09h00: Palestra sobre Qualificação Profissional no Turismo, com Siane Grandidier

– 09h00 – 10h30: Palestra sobre Turismo de Experiência no Vale do Juruá, com Carlos Fábio Souza

– 10h30 – 11h45: Palestra sobre Inovação e Empreendedorismo, com o IMA – Instituto Mercosul Amazônia

– 12h00 – 13h30: Almoço

– 13h30 – 15h00: Oficina 3: Planejamento Participativo para o Ecossistema de Turismo, com Aldemir Maciel e Anita Costa

– 15h30 – 16h00: Coffee Break e encerramento oficial do evento.