Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai pagar R$ 13 mil em premiação no Festival de Quadrilhas Juninas

Arraial Cultural se estendeu por seis dias em Rio Branco — Foto: Marcos Vicentti/Secom

Por G1 Acre – O Arraial Cultural que se estendeu por seis dias na Gameleira, em Rio Branco, reuniu 40 mil pessoas, segundo balanço divulgado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Na última noite, no domingo (2), o governo do Acre entregou a premiação aos vencedores do 21º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Pela primeira vez, a Sassaricano na Roça, de Rio Branco, foi campeã da competição, que contou com a participação de sete grupos da capital e cinco do interior. Além do troféu, a quadrilha ganhou R$ 8 mil. O segundo e terceiro lugar ficaram com as quadrilhas Matuto na Roça e Pega-Pega, respectivamente.

Este ano, o concurso teve a apresentação de sete quadrilhas de Rio Branco e cinco de cidades do interior, como Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre e Santa Rosa do Purus. O Arraial Cultural começou no dia 27 de junho e terminou no dia 2 de julho.

Flor e beija-flor

A apresentação do grupo junino teve como tema ‘A Flor e o Beija-Flor, 20 anos de uma História de Amor’ que marcou também a celebração dos 20 anos da história da quadrilha. “Falamos dos nossos 20 anos de quadrilha e, ao mesmo tempo para trazer uma temática plural e mais colorida, trouxemos o beija-flor que tem essa histórica mística”, destacou.

O grupo sai do Acre nesta segunda-feira (3) a caminho de Marajá, no Pará. A viagem será de ônibus e a quadrilha se apresenta no sábado (8). O vice-presidente disse que a quadrilha estava fazendo uma campanha para arrecadar recursos para a viagem.

A Junina Sassaricano na Roça é composta por moradores do bairro Novo Esperança e Floresta. Entre brincantes e equipe de apoio, o grupo tem cerca de 100 componentes.

Mais premiações

Receberam também premiação as quadrilhas Matutos na Roça (2º lugar – R$ 6 mil); Junina Pega-Pega (3º lugar – R$ 5 mil); Malucos na Roça (4º lugar – R$ 4 mil); e Assanhados na Roça (5º lugar – R$ 3 mil). O concurso também agraciou categorias individuais.

Na categoria Noiva e Noivo do Casamento, os vencedores foram os representantes da Sassaricano na Roça, Geovana Aquino e Jonathan Oliveira. Narraiana Duarte de Oliveira e Tharlison Silva, da Matutos da Roça, foram os campeões na categoria Noiva e Noivo da Dança. O título de Marcador ficou com Ednilson Ferreira, da Sassaricano na Roça. Já na categoria Ator Destaque, o vencedor do concurso foi Wangleyson da Costa, da Matutos da Roça.

“Vivemos dias de muita emoção e cultura aqui na Gameleira. As quadrilhas juninas fizeram um verdadeiro show, as pessoas atenderam ao nosso chamado e conseguimos proporcionar uma estrutura de excelência para que todos pudessem se divertir com comodidade e segurança”, avaliou Minoru Kinpara, presidente da FEM, em site oficial do governo.

Quadrilhas receberam as premiações nesse domingo (2) em Rio Branco — Foto: Marcos Vicentti/Secom