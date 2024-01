Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai melhorar espaços esportivos em Terra Indígena do município

A polícia civil, através do Instituto de Identificação em parceria com a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves reativa posto 31 de emissão de Documento Nacional de Identificação (CIN), para a população.

Uma boa notícia para a população de Rodrigues Alves que, antes, para tirar a carteira de identidade, precisava se deslocar para os municípios vizinhos, gerando gastos extras.

Desde do início da parceria, em uma semana, foram emitidos mais de 200 documentos de identidades.

A iniciativa para reativação do serviço foi do Prefeito Jailson Amorim, que a muito tempo vinha tentando junto às autoridades à volta do posto no município. Depois de conversas do prefeito Jaison Amorim com o Coordenador Jonas Oliveira, Delegado Geral da polícia civil Henrique e com a participação da Vereadora Paula Paixão, chegando a um consenso para reativação do posto de identificação.

A Polícia Civil, através do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, prestou todo apoio necessário para o funcionamento do serviço de emissão.

A emissão de RG está sendo realizada no prédio da prefeitura, provisoriamente e passará a ser na delegacia de polícia civil após o término da reforma. Os atendimentos ocorrem durante toda semana, com vagas limitadas. E vale ressaltar também que, para as pessoas com perda da mobilidade total ou parcial podem receber atendimento a domicílio.