Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai contribuir com a celebração do Dia das Crianças nos Bairros

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul irá contribuir com a celebração do Dia das Crianças promovido pelas Associações de Moradores de Bairros.

O anúncio foi feito nesta terça, 10, pela primeira-dama Lurdinha Lima, o chefe de gabinete da prefeitura, Ney Williams, e os secretário de articulação institucional, Ney Williams que representaram a gestão do prefeito Zequinha Lima e vice Henrique Afonso na reunião com a UMAM e 16 presidentes de associações de moradores.

“Recebo com muita alegria e de bom grado este momento que a prefeitura está se dispondo a ajudar os presidentes de bairro. Recebemos de bom coração para juntar forças com a prefeitura e dar atenção às pessoas mais carentes de nosso bairro”, disse Carlos Jandes, presidente da associação de moradores do Morro da Glória.

“A UMAM havia feito esse pedido para que a prefeitura possa dar uma ajuda para este dia das crianças. É importante para as crianças de nossa cidade e a prefeitura está dando este apoio que vem somar aos demais itens que os presidentes já estão se planejando. Com este apoio vão realizar este evento a gente se sente muito feliz como líder comunitário para beneficiar as crianças carentes de seu bairro”, disse Giovane Costa Santos, presidente da UMAM.

“Estamos aqui enquanto gestão municipal do prefeito Zequinha e vice Henrique e como primeira-dama trabalhando o serviço humanitário do município e não poderíamos deixar de contribuir com esta festa do Dia das Crianças, reunindo com representantes dos bairros, dando esta contrapartida do que já é realizado com muito amor e carinho para fazer as crianças sorrirem. A prefeitura já esteve junta em eventos passados em parcerias com os líderes e não poderíamos deixar de estar também nessa”, disse a primeira-dama Lurdinha Lima.

“Reunimos um bom número dos presidentes de bairros para anunciar uma contribuição da prefeitura para dividirem com as crianças nesta data para fazer uma comemoração junto à comunidade para que as crianças possam receber o carinho, apoio e afeto da gestão do prefeito Zequinha lima. Será um kit para bolo, refrigerantes e brinquedos para meninos e meninas. A prefeitura não poderia se omitir data que tem simbologia importante que remete a tudo que inicia na nossa vida”, disse o chefe de gabinete Ney Williams.

“A gestão do prefeito Zequinha e Henrique têm procurado desde o inicia aproximar a gestão das pessoas. São 27 presidentes de bairros que dialogam com a gestão que sempre está presente nas ações sejam de obras, limpeza, saúde e educação, como também nestas datas importantes”, disse o secretário de articulação institucional, José Maria Freitas.