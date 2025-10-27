Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul transfere ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público para sexta-feira

Publicados

27 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul transferiu o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, desta terça-feira, 28, para a sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025.

A decisão, assinada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, baseia-se no Decreto nº 028/2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos do município no exercício de 2025. Conforme o documento, a mudança visa melhorar o aproveitamento do calendário administrativo e favorecer a organização das atividades públicas e privadas na cidade.

Com a alteração, o expediente nas repartições públicas municipais será normal na terça-feira, 28 de outubro, e suspenso na sexta-feira, 31 de outubro.

Os serviços considerados essenciais à população, permanecerão funcionando normalmente durante o ponto facultativo, garantindo a continuidade do atendimento à comunidade.

A Prefeitura reforça que a medida segue práticas administrativas comuns em todo o país, buscando oferecer melhor planejamento tanto para os órgãos públicos quanto para os cidadãos.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Jerry troca experiências com gestor de Acrelândia e visita viveiro que fornecerá mudas de café para Assis Brasil
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter

Publicados

2 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

O prefeito César Andrade encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 431/2025, que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, uma iniciativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e voltada à geração de oportunidades, qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O programa tem como meta garantir o primeiro emprego a estudantes da rede pública, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. A proposta prevê que os jovens aprendizes possam atuar em setores da gestão municipal, recebendo bolsa remunerada, acompanhamento pedagógico e formação profissional.

“Este é um passo decisivo para o futuro da nossa juventude. O programa vai permitir que os jovens aprendam na prática, adquiram experiência e comecem a construir uma trajetória profissional com apoio do poder público. Os vereadores vão apreciar, analisar e votar. É algo inédito para o município”, afirmou o prefeito César Andrade.

De acordo com o Secretário de Educação, o projeto nasce do compromisso da pasta com a formação integral dos estudantes. “Não basta apenas garantir acesso à escola, é preciso criar caminhos reais para que nossos jovens tenham autonomia, renda e perspectivas de futuro”, destacou.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Gestão Carlinhos do Pelado apresenta primeiro PPA de sua administração com prioridades e metas de 2026 à 2029
Continue lendo

POLÍTICA

Política11 minutos atrás

Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Política9 horas atrás

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia

Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Política2 dias atrás

Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo

Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia1 dia atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia1 dia atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação4 horas atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação4 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte4 horas atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte4 horas atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte2 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS