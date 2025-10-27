Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul transfere ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público para sexta-feira
Tudo Sobre Política II
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul transferiu o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, desta terça-feira, 28, para a sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025.
A decisão, assinada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, baseia-se no Decreto nº 028/2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos do município no exercício de 2025. Conforme o documento, a mudança visa melhorar o aproveitamento do calendário administrativo e favorecer a organização das atividades públicas e privadas na cidade.
Com a alteração, o expediente nas repartições públicas municipais será normal na terça-feira, 28 de outubro, e suspenso na sexta-feira, 31 de outubro.
Os serviços considerados essenciais à população, permanecerão funcionando normalmente durante o ponto facultativo, garantindo a continuidade do atendimento à comunidade.
A Prefeitura reforça que a medida segue práticas administrativas comuns em todo o país, buscando oferecer melhor planejamento tanto para os órgãos públicos quanto para os cidadãos.
Tudo Sobre Política II
Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter
O prefeito César Andrade encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 431/2025, que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, uma iniciativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e voltada à geração de oportunidades, qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.
O programa tem como meta garantir o primeiro emprego a estudantes da rede pública, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. A proposta prevê que os jovens aprendizes possam atuar em setores da gestão municipal, recebendo bolsa remunerada, acompanhamento pedagógico e formação profissional.
“Este é um passo decisivo para o futuro da nossa juventude. O programa vai permitir que os jovens aprendam na prática, adquiram experiência e comecem a construir uma trajetória profissional com apoio do poder público. Os vereadores vão apreciar, analisar e votar. É algo inédito para o município”, afirmou o prefeito César Andrade.
De acordo com o Secretário de Educação, o projeto nasce do compromisso da pasta com a formação integral dos estudantes. “Não basta apenas garantir acesso à escola, é preciso criar caminhos reais para que nossos jovens tenham autonomia, renda e perspectivas de futuro”, destacou.
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
Transporte-SEMTRANS: Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança segunda edição do Projeto Idoso no Trânsito
Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
POLÍTICA
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba
-
Política6 dias atrás
Cobrança por mala de mão é resultado de veto de Bolsonaro, critica a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Tanízio Sá recebe equipe da SEASDH para alinhar logística do programa Juntos pelo Acre em comunidade indígena