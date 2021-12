Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem projeto aprovado na Funasa e vai fortalecer educação ambiental

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai iniciar, em janeiro de 2022, uma série de atividades na Vila Santa Luzia, para conscientizar a população no tocante à preservação do meio ambiente. O município foi único do Acre a conseguir a aprovação de um projeto pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para trabalhar no processo de educação e saúde ambiental.

Os recursos são da ordem de R$ 203 mil para desenvolver atividades com a população da zona rural. Por meio de palestras, cursos e outras ações, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai buscar, por meio da educação, fortalecer na comunidade uma cultura de preservação do meio ambiente, apontando o tema como uma questão primordial para a saúde e para o bem-estar social.

“Agora estamos enviando toda a documentação necessária, entregando declarações e acredito que na primeira semana de janeiro já estaremos em campo com esse trabalho. Já tivemos uma prévia, pois, para a inscrição do projeto, fizemos uma análise na comunidade e vamos fazer um alinhamento com os professores e diretores de escolas onde iremos trabalhar esse projeto que visa levar educação ambiental para minimizar os danos que têm acontecido”, explicou o secretário do meio ambiente, Ygoor Neves.

Durante a execução do projeto serão abordados as questões que envolvem a poluição atmosférica, a poluição hídrica e o descarte irregular de resíduos sólidos.

“Esperamos que esse projeto seja fundamental para uma mudança de comportamento da nossa sociedade. Precisamos cuidar melhor do meio ambiente. Quando as pessoas tratam o meio em que vivem com zelo, certamente todos desfrutam de uma melhor qualidade de vida”, avalia o prefeito Zequinha Lima.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.