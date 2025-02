Prefeitura de Cruzeiro do Sul, sob a gestão de Zequinha Lima, lança nova logomarca Institucional

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul, sob a gestão do prefeito Zequinha Lima tem nova logomarca institucional;“CZS. A gente faz” , que remete ao modo como o nome da cidade é abreviado e ao trabalho. A marca tem elemento gráfico do rio Juruá, com aplicações em azul e branco, as cores da bandeira de Cruzeiro.

O prefeito Zequinha Lima diz que a marca fortalece a identidade de Cruzeiro do Sul e contribui para o dever de dar publicidade e transparência às ações de sua gestão.

“A mensagem de pertencimento é fortalecida com a frase “A gente faz”, com múltiplo entendimento: – que é a nossa gente que faz CZS; – que a Prefeitura trabalha, faz o melhor por CZS. Ela valoriza nossa gente e afirma o nosso compromisso com o trabalho. É formada pela sigla CZS, o jeito mais carinhoso de chamar Cruzeiro do Sul ”, elencou o prefeito.