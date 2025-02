Prefeitura de Cruzeiro do Sul; serviços de roçagem e limpeza chegam ao Bairro João Alves

Com cerca de 90 profissionais, máquinas pesadas e caminhões a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul dá continuidade ao mutirão de roçagem e limpeza na cidade. O prefeito Zequinha Lima acompanhou nesta segunda-feira, 17, os serviços que já passaram pelos bairros da Baixa, Manoel Terças, Cruzeirinho Novo, Saboeiro e agora seguem no Bairro João Alves, atrás da escola Dom Henrique Ruth e Mutirão da Cohab.

O serviço da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, que inclui roçagem, retirada de entulhos, desobstrução de córregos e outros serviços, tem o objetivo de manter a cidade limpa e combater o aumento dos casos de dengue no município.

Além dos serviços de roçagem, Zequinha Lima, visitou o serviço de troca de tubulação na Avenida Lauro Muller, próximo a maternidade. operação tapa buracos realizada no Ramal da Preguiça, no Bairro do Miritizal.

A costureira Izelia Araújo agradeceu a prefeitura pela execução dos serviços que ela afirma serem importantes para conter a proliferação da dengue.

“Muito importante esse serviço de limpeza. Inclusive, eu estou muito agradecida e satisfeita com o trabalho da prefeitura que é excelente para evitar a proliferação dos mosquitos”, pontua.

O prefeito Zequinha Lima disse que o trabalho de limpeza da cidade é importante e contínuo para evitar doenças.

“Temos um compromisso em manter a cidade limpa. Como estamos vivendo um período de aumento da dengue, limpar a cidade ajuda no combate da doença, por isso determinei a contratação de roçadores para aumentarmos os serviços de limpeza. Durante nossa gestão sempre mantivemos a cidade limpa e continuaremos com este importante serviço”, concluiu Zequinha Lima.