Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com operação tapa buracos nas principais vias da cidade

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habilitação, segue realizando a operação tapa buracos nas principais vias de acesso da cidade. O trabalho conta com o apoio do Governo do Estado, através do Deracre para que a cidade, durante este período de inverno amazônico sofra menos com os constantes buracos causados pelo grande volume de chuvas na região.

Os serviços realizados neste momento são paliativa para a manutenção das vias públicas e a partir de fevereiro a operação tapa buracos será intensificada com o aumento do volume de massa asfáltica.

“ Como um modo de emergência estamos realizando operação tapa-buraco, sanando os problemas nas principais vias da cidade. Nosso prefeito Zequinha Lima determinou esse serviço e hoje estamos fazendo esses serviços de tapa-buraco aqui no Cruzeirinho e, em alguns pontos mais críticos. Em fevereiro nós vamos fortalecer essas ações “, pontuou o secretário Carlos Alves, que também destacou a importância da parceria entre gestão municipal e o Governo do Estado, através do Deracre.

“O Governo do Estado está sempre fazendo parceria conosco, nos dando um apoio no asfalto. Com essa parceria os trabalhos têm andado, nosso sentimento é de gratidão”, concluiu o secretário.

Atualmente 5 frentes de serviços da prefeitura atuam em Cruzeiro do Sul como nas ações de tapa buracos, na desobstrução de bueiros e sarjetas, com a troca de iluminação pública , na limpeza dos cemitérios e apoio à Saneacre nos rompimentos de tubulação. As equipes do recolhimento diário de lixo na cidade, são permanentes.