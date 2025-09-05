Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com obras de pavimentação em vários pontos da cidade
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém frentes de trabalho em diferentes bairros do município, avançando com obras de infraestrutura, após as ordens de serviço assinadas nas últimas semanas. Na manhã desta quinta-feira, 04, o prefeito Zequinha Lima e o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, acompanharam o andamento dos serviços.
Segundo o secretário de Obras, os trabalhos de abertura e preparação das vias para receber o asfalto já estão em andamento em diversos locais.
“Hoje estivemos no IFAC, onde duas ruas já estão sendo preparadas. Também acompanhamos as obras na região do Igarapé Preto, próximo à rotatória, e visitamos uma rua no bairro São Cristóvão, que já recebeu a imprimação para a pavimentação. Outro ponto vistoriado foi no Nossa Senhora das Graças, próximo ao Rancho Vo Isaura, onde também há serviço em execução. Esses trabalhos começaram há cerca de duas semanas e seguem em ritmo acelerado, com o prefeito acompanhando cada etapa”, explicou Carlos Alves.
O prefeito Zequinha Lima destacou que os serviços de pavimentação serão contínuos ao longo do ano e contemplarão diversas ruas da cidade.
“Toda semana temos novas ordens de serviço sendo assinadas. É um investimento que traz qualidade de vida, mobilidade e dignidade para os moradores. Nosso compromisso é continuar com esse trabalho em vários pontos da cidade, ouvindo a população e garantindo que os serviços sejam entregues com qualidade e rapidez”, destacou.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado vai asfaltar 30 ruas no município este ano e os serviços já iniciaram em 8 vias, em bairros distintos. Além do asfalto as ruas recebem serviços de drenagem, instalação de rede de água e colocação de meio fio.
Cruzeiro do Sul sedia primeira Conferência Regional dos Direitos Humanos do Juruá
(Assessoria) – Cruzeiro do Sul sediou nesta quinta-feira, 04, a 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos da regional, Tarauacá, Envira e Juruá. O evento foi realizado no auditório do Centro de Educação Permanente, CEDUP e contou com a presença da vice prefeita Delcimar Leite e a secretária de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos.
Com o tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: Consolidar a Democracia, resistir aos Retrocessos e Avançar na Garantia de Direitos para Todas as Pessoas”, o evento contou com membros do setor públicos e segmentos da sociedade civil, que discutiram seis eixos que visam melhorias para a sociedade: o Enfrentamento das Violações e Retrocessos; Democracia e Participação Popular; Igualdade e Justiça Social; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional e Fortalecimento da Institucionalidade dos Direitos Humanos.
Joelma Pontes, Diretora de Políticas de Direitos Humanos e Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania destacou que há 10 anos a Conferência dos Direitos Humanos no Juruá não era realizada em Cruzeiro do Sul.
“Essa conferência já não acontece há 10 anos e falar de direitos humanos é necessidade hoje. Direitos humanos são garantias de tudo na nossa vida, são inerentes a todas as pessoas, independente da sua raça, independente da sua religião, sexo e nacionalidade. O governo do Estado do Acre, com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul estamos Juntos a sociedade civil e com nossas instâncias de conselho discutindo os seis eixos que são de fundamental importância para nossa sociedade. As crianças e idosos precisam de atenção especial neste momento”, enfatizou Joelma.
Josilene Souza, Representante da Sociedade Civil disse ser importante participar do evento para multiplicar os conhecimentos obtidos na Conferência.
“Eu acho que é muito importante isso porque as pessoas não conhecem os direitos, não têm conhecimento, e muitas vezes não têm opção de escolha, ou porque não sabem ou porque não conhecem os seus direitos. Precisamos nos atualizar para ajudar os mais vulneráveis.”
A vice-prefeita Delcimar Leite enalteceu a realização da 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos para garantir os avanços nesta área em Cruzeiro do Sul.
“É uma pauta que era muito esquecida, não é uma pauta que nem todo mundo quer pegar e para nós é muito importante.
As prefeituras estão tendo apoio do Governo do Estado, não só Cruzeiro do Sul, mas todo Juruá, toda a sociedade ganha com essa conferência. Precisamos discutir as melhorias e evoluções dos direitos entre todos, entre o LGBTQIA+, entre os povos indígenas, então é todo um contexto para que possamos levar as melhores propostas para a conferência nacional”, concluiu.
