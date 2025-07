Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue avançando com obras nos bairros e ramais do município

A Prefeitura de Rodrigues Alves, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do DERACRE, a Câmara de Vereadores e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, realizou uma importante reunião com representantes das comunidades rurais do município.

O encontro teve como objetivo alinhar o início dos serviços de recuperação dos ramais, reforçando o compromisso com a melhoria do acesso e a valorização da produção rural. Durante a reunião, foram ouvidas as demandas das comunidades e apresentados os cronogramas e estratégias para a execução das obras.

A iniciativa demonstra o trabalho conjunto entre poder público e sociedade para garantir melhores condições de trafegabilidade e fortalecer a economia local.