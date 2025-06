Prefeitura de Cruzeiro do Sul resolve problema de drenagem na Rua Antônio Costeira, no bairro Artur Maia

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando um importante trabalho de reconstrução de dispositivos de drenagem na Rua Antônio Costeira, no bairro Artur Maia. Além da reconstrução do bueiro, faz um serviço de tapa-buracos para garantir melhores condições de tráfego e segurança para os moradores.

Adriano Almeida, morador do bairro, destacou a importância da ação. “Ali onde já tem esse asfalto, estava um atoleiro. Já tinha atolado carro pequeno, caminhonete, caminhão, viatura de polícia já tinha ficado atolada aqui. E graças ao nosso prefeito de Cruzeiro do Sul, à Prefeitura como um todo e à Secretaria de Obras, que se empenharam e vieram solucionar o nosso problema, já está ficando tudo melhor ”, afirmou.

De acordo com o secretário Carlos Alves, a obra inclui a instalação de bueiros definitivos, drenagem adequada, compactação do solo e, posteriormente, a aplicação de uma camada de asfalto “O que acontecia é que a água da chuva escorria pelas laterais, apartava a estrada, desmoronava e as pessoas ficavam sem condições de trafegar. Estamos fazendo um trabalho definitivo, porque foi feito de forma paliativa em outros momentos.Dessa vez, vamos colocar bueiros, fazer a drenagem, colocar meio-fio para que as águas da chuva não causem mais esse problema”, garantiu.