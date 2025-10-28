Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera ponte da Olivença e segue com obras em outros pontos da cidade

Publicados

28 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil, está realizando trabalhos de recuperação da ponte da Comunidade Olivença. A ação faz parte das intervenções estruturais que estão sendo executadas desde o início da nova gestão do prefeito Zequinha Lima, para garantir mais segurança e mobilidade à população.

“A população depende diariamente dessa travessia para ter acesso à cidade. Essa é a quarta ponte recuperada nesta nova gestão do prefeito Zequinha Lima”, destacou o secretário municipal de Obras, Carlos Alves.

A Defesa Civil Municipal está atuando em parceria direta com a Secretaria de Obras, realizando os levantamentos e acompanhando as situações que exigem atenção especial. Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, o trabalho é integrado.

“O primeiro levantamento chega à Defesa Civil, que encaminha para as secretarias responsáveis, principalmente a de Obras. Hoje estamos com nossos servidores colaborando na recuperação da ponte, garantindo um tráfego mais seguro, especialmente neste período de chuvas. Quando há risco de desabamento ou outra situação de emergência, a população pode procurar diretamente a Defesa Civil ou acionar o Corpo de Bombeiros, que nos comunica para que possamos agir em conjunto”, explicou.

Outras frentes de serviço

Além da recuperação da ponte da Olivença, a Secretaria de Obras também está executando a construção de uma galeria de 13 metros na Rua Newton Prado, na divisa entre os bairros João Alves e Saboeiro. O serviço visa melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir alagamentos na região.

A secretaria também realiza uma operação tapa buracos nas principais avenidas da cidade. Na ação são utilizadas 14 toneladas de asfalto nas Avenidas Copacabana, Mâncio Lima e outras áreas de Cruzeiro do Sul.

