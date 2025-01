Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará recadastramento de servidores de 21 a 31 deste mês

Os cerca de dois mil servidores públicos da prefeitura de Cruzeiro do Sul terão que se recadastrar de 21 a 31 de janeiro na Escola Brás ode Aguiar. A ação é da Secretaria de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças

O recadastramento só será feito de forma presencial. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no site da Prefeitura Municipal, os servidores precisarão comparecer no local, entre os horários de 07:30 às 11:30e de 13:30 às 17:00, munidos dos documentos que constam no Edital.

O Secretário da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Willians, cita que o atendimento será ágil.

“ Nossos servidores estarão atendendo com agilidade em salas separadas por secretarias. Pedimos que todos compareçam. Por se tratar de uma nova gestão temos que fazer esse recadastramento para que gestão tenha cada vez mais informações como do tempo de serviço e outros dados, contemplando todos com seus devidos direitos”, pontuou Ney Willians.