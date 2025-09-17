Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza terceira entrega de kits de enxoval para grávidas do município

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, realizou a terceira entrega de kits do projeto Mamãe Presente, contemplando mais 30 gestantes com enxovais completos para os bebês. O prefeito Zequinha Lima participou da entrega do material para as grávidas.

O programa, que teve início no primeiro trimestre de 2025, com objetivo de garantir acolhimento, cuidado e esperança às futuras mamães do município. A jovem Bianca Marinda Silva, de 18 anos, foi uma das contempladas nesta nova etapa. Grávida de nove meses e à espera da pequena Lívia Aurora, ela contou que o projeto vai fazer diferença em sua vida.

“Ajuda muito, porque nem todas as pessoas têm condições de comprar um enxoval. Eu ainda não tinha comprado tudo e esse kit veio em boa hora e ajuda bastante”, disse emocionada.

Segundo o coordenador do CRAS, Caio Willen, o projeto vai além da entrega de materiais básicos.

“Os kits ajudam muito as famílias mais carentes e esse programa é fundamental porque fortalece o vínculo com as famílias, promove a proteção social e reafirma o compromisso de cuidar de quem mais precisa. Só é possível graças ao apoio do prefeito Zequinha Lima e da secretária municipal de Assistência Social, Irmã Milca, que têm reforçado as políticas públicas voltadas às famílias e transformado vidas”, destacou.

No dia 22 de maio a Prefeitura entregou 316 kits. Com os de hoje, somam quase 350 enxovais. O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância dos itens para as famílias em situação de vulnerabilidade social e garantiu a continuidade do programa.

“O projeto Mamãe Presente é um gesto de cuidado, amor e responsabilidade social. Quando entregamos cada kit, entregamos também acolhimento e a mensagem de que nenhuma mãe de Cruzeiro do Sul está sozinha. Nosso compromisso é seguir ampliando essas políticas, garantindo dignidade e esperança para quem mais precisa”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.