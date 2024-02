Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza serviço emergencial na Avenida Ildefonso Cordeiro

Após a Defesa Civil do Estado destinar 700 cestas básicas para a Prefeitura de Porto Walter, a Defesa Civil Municipal deu início neste Domingo (04) à distribuição dos mantimentos aos moradores da zona rural do município.

A ação solidária já beneficiou os moradores do Rio das Minas, Ouro Preto, Natal, Grajaú e Igarapé Cumprido. No Rio Juruá Mirim, as entregas foram acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social numa ação com torneio, entrega de investimentos e churrasco. Toda a logística é organizada pela Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil.

No Rio Juruá Mirim, o Prefeito ouviu os agradecimentos dos moradores beneficiados. “É sempre bom poder voltar ao Rio Mirim e trazer investimentos. A Defesa Civil do Estado nos beneficiou e agora chegou a vez de entregarmos a quem precisa. Nossa Defesa Civil Municipal segue ativa, atuante e atenta aos problemas de quem mora na zona rural”, disse o gestor.

No Alto Juruá, os serviços foram realizados pela Defesa Civil Municipal e pelas Secretarias de Meio Ambiente, Gabinete e Agricultura.

“Com esforço e união das Secretarias, vamos concluir as entregas para que os moradores sigam assistidos por políticas públicas de assistência e socorro em tempos de crises climáticas, seja pelo período de estiagem, seca severa ou cheia”, disse Manoel Coelho, Coordenador da Defesa Civil.